Kahekordne jalgpalli maailmameister teatas rasedusest ja lõpetab karjääri

Morgan avaldas ühtlasi, et ootab abikaasa Servando Carrascoga teist last ning peab oma profikarjääri viimase mängu pühapäeval, kui San Diego Wave võõrustab Põhja-Ameerika naiste profiliigas NWSL-is North Carolina Courage'it.

Koondise eest 224 mänguga 123 väravat löönud ja selles arvestuses ameeriklannadest viiendal kohal olev Morgan sai kahel korral FIFA aasta parimate naismängijate valimisel teise koha ning aitas naiskonnal 2012. aasta olümpial tulla kullale.

Klubikarjääri jooksul esindas Morgan lisaks Wave'ile kõige pikemalt Orlando Pride'i ja Portland Thornsi, kuigi proovis 2017. aastal õnne ka Lyonis, kus võitis naiskonnaga Meistrite liiga.

"Tundsin aasta alguses südames ja hinges, et see jääb minu viimaseks hooajaks. Jalgpall on 30 aastat olnud minu elu osaks, see oli üks esimesi asju, mida armastasin ja andsin endast sellele alale kõik. See, mida sain vastu, ületas kõik mu ootused," kirjutas Morgan sotsiaalmeedias.