Libe põrand lükkas Kalev/Cramo mängu Euroliiga klubi vastu edasi

Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask ütles Delfile, et plats pole niiske selle tõttu, et Eestis valitseb septembri kohta ebatavaliselt soe ilm, vaid ilmselt põhjustas libedust asjaolu, et viimati kasutati Tondiraba hallis põrandat Kalev/Cramo - Tartu Ülikooli kevadises finaalmängus.

Nimelt on põrand šampanja ja mingi muu aine tõttu muutunud nii libedaks, nagu oleks tegu õliga. Reedeks loodetakse probleem kõrvaldada.

Seega toimub Tondiraba hallis reedel kaks kohtumist, kui Kalev/Cramo ja Paris Basketball mängivad kell 17 ning kell 20 sammuvad platsile Kaspar Treieri koduklubi Napoli ja Kristian Kullamäe leivaisa Bilbao.