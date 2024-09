Spordinädala avaüritus kutsub noori jooksma heategevuse toetuseks

Teatejooks on osavõtjatele tasuta. Registreerimine on avatud kuni 9. septembrini võistluse kodulehel. "Teatejooksu ja laiemalt ka Spordinädala eesmärk on pakkuda noortele võimalust tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest. Ka lühike distants võib teinekord olla piisav, et tuua naeratus näole ja anda hea enesetunne terveks päevaks," ütles Teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.

Sel aastal toimub Teatejooks Tallinnas Lauluväljakul, kus jookstakse ümber laulukaare, ning staadionitel ja parkides üle Eesti. "Traditsiooniliselt on kohapeal osalejaid innustamas tegevsportlased ja tuntud spordisõbrad, mis noortele väga meeldib. Osavõtuarvud on viimastel aastatel ületanud 12 000 piiri. Tullakse klasside ja koolide kaupa, eestvedajateks õpetajad ja kohaliku spordielu eestvedajad," kommenteeris Pallase.

Lisaks õpetab Teatejooks noori hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas. Selleks toetab Teatejooks igal aastal nii sõna kui heategevusega Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse (HNRK) liikumisvõime kaotanud lapsi. Sel aastal kogub Teatejooks toetust HNRK-le reaktsiooniseina ostmiseks, mida haigla saab kasutada nii teraapiatundides kui ka noorte patsientide vaba aja sisustamiseks.

Kaks aastat tagasi loodi HNRK-s heategevusliku Teatejooksu toetusega Eesti esimene haigla siseterviserada. "Uus reaktsioonisein oleks HNRK terviseraja oluline täiendus ning uus võimalus haiglale täita sisukalt ja eesmärgistatult taastusravil viibivate laste ja noorte aega," ütles HNRK juht Kadri Englas.

Täiskasvanud saavad Teatejooksul osalevate laste panust ning Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse tegevust toetada, helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind on 7 eurot) või tehes ülekande HNRK Toetusfond SA kontole SEB pangas EE 451010220268957228 märksõnaga Teatejooks.

Teatejooksu korraldab MTÜ Tallinnmeeting, mis on ellu kutsutud spordiürituste korraldamiseks. Teatejooksu suurtoetaja on Kalevi Mesikäpp, toetaja spordinädala läbiviija SA Liikumisharrastuse Kompetentsikeskus, lisaks panustavad Indigo Foundations, Kultuurkapital, Tallinna linn, Tartu linn ja Eesti Kergejõustikuliit.