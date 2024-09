Eesti kohtunikud jooksevad Euroopa tippklubidega platsile

Kodusaalis mängivad prantslased alustavad kvalifikatsiooni esimese ringi teist mängu neljaväravalises kaotusseisus. "Hooaja esimene rahvusvaheline mäng on alati veidi teistsugune, kuid suurt närvi sees ei ole. Pigem on juba ootusärevus ja soov tossud jalga tõmmata ning koos Euroopa tippklubidega koos platsile joosta," alustas Marion Kull.

Kull alustab juba oma 12. ning Alvar Tint kuuendat hooaega Euroopas kohut mõistes. Kohtunike suvine ettevalmistus toimub sarnaselt mängijatele kilomeetreid tallates, rauda sikutades ning ka platsil joostes. "Suvel saime M20 finaalturniiril end vormis hoida ning lisaks proovime alati keha ka füüsiliselt korras hoida," jätkas vilemees.

"Igaks mänguks valmistume peamiselt võistkondade eelnevate mängude vaatamisega. Seeläbi analüüsime nii treenereid kui ka mängijaid. Kui silma jääb mõni võitluspaar, kus eelnevas mängus on tekkinud probleeme, siis oskame juba varakult sinna rohkem oma tähelepanu pöörata ning lahendada olukorra enne kui see tuliseks läheb," ütles vabal ajal discgolfiga tegelev Kull.

"Meie jaoks on kohtumine õnnestunud, kui kõik mängijad tervetena platsilt ära kõnnivad ning ühtegi suurt viga sisse ei tule. Väikeseid möödapanekuid on igas mängus aga see on osa käsipallist ning nendest on hea järgmisteks mängudeks õppida. Mõnusat suve lõppu kõigile käsipallisõpradele ning edukat ja võitude rohket hooaega võistkondadele!" lõpetas eelmise aasta parim kohtunik.