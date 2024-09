RALLIBLOGI | Ogier pikendas vahet, Fourmaux pidi samuti katkestama

Ralli üldseis pärast neljandat katset: 1. Ogier 1:06.39,7; 2. Tänak +11,7; 3. Sordo +29,7; 4. Neuville +48,9; 5. Munster +1.46,2; 6. Evans +9.12,7.

Elfyn Evans (Toyota) oli juba ralli esimesel katsel hädas ning heitles terve hommikupooliku tehnilise rikkega, sõnades pärast kolmandat etappi, et tal pole aimugi, mis autoga viga on. Hätta sattus ka teine Toyota juht Takamoto Katsuta, kes võitis teise kiiruskatse, kuid kaotas kolmandal ühe ratta ning langes sellega kõrgest konkurentsist.

Karmid Kreeka teed nõudsid pärastlõunal esimesel läbimisel veelgi ühe ohvri, kui üldarvestuses teist kohta hoidnud Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) tee ääres peatus. Esialgu paistis, et prantslane vahetab rehvi, kuid enam ta rajale ei läinudki ning lõpetas võistluspäeva.

Hooaja kümnes etapp viib rallisõitjad Kreeka mandriosale, kus rallikeskus on Lamia linnas. Reedene võistluspäev toimubki Lamia ümbruses, laupäevane täispikk võistluspäev aga pealinna Ateena pool Atika piirkonnas. Pühapäeval läbitakse kaks kiiruskatset, üks neist kaks korda, taaskord Lamia läheduses.

Kreeka rallit iseloomustavad tolmused kruusateed ja kõrge temperatuur, mis panevad suure koormuse peale nii sõitjatele kui autodele. Erilist tähelepanu tasub pöörata teistele läbimistele, sest autod kaevavad pinna alt välja teravaid kive, mis tekitavad kindlasti omajagu probleeme.

Kreeka ralli naasis MM-sarja kalendrisse 2021. aastal ning Ott Tänak (Hyundai) teenis kaks aastat järjest teise koha, kuid jäi eelmine aasta esimesena pjedestaalilt maha. Ta ütles tänavuse ralli eel, et teed sobivad talle ja Hyundaile.

"Akropolise ralli rajaprofiil on kena. Teed on laiemad kui Portugalis ja Sardiinias ning pinnas on karmim ja aeglasem, sellistes tingimustes on meie auto varasemalt hästi toime tulnud," rääkis Tänak. "See on ralli, mida saad sõitjana nautida, aga kruus teeb läbimised päris keeruliseks. Auto peab hästi sätestatud olema, et rütm sisse saada ja end autos hästi tunda."

Kuigi Tänakul veel Kreekas rallivõitu ette näidata ei ole, siis Markko Märtin tuli koos Michael Parkiga 2003. aastal Kreekas võitjaks.

Tänaku kõrval lähevad Hyundai eest rajale MM-sarja üldliider ja võistkonnaga äsja lepingupikenduse sõlminud Thierry Neuville ning Dani Sordo. Sama kolmik teenis kaks aastat tagasi Kreekas kolmikvõidu: Neuville oli esimene, Tänak teine ja Sordo kolmas.

Toyota eest lähevad Jumalate rallile punkte koguma Sebastien Ogier, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta, viimasest kolmest Kreeka rallist kaks võitnud Kalle Rovanperä Kreekasse ei rända. M-Spordi rooli taga istuvad Adrien Fourmaux, Gregoire Munster ja erasõitja Jourdan Serderidis.

Hyundai kolmikvõit 2022. aasta Akropolise rallil Autor/allikas: Hyundai Motorsport

WRC2 arvestuses on eestlastest kohal Robert Virves koos kaardilgeja Aleks Leskiga, kes saavad Kreekas starti tulla tänu rallifännide abile. Lisaks Virvesele teeb Kreekas kaasa ka Georg Linnamäe, kellele loeb kaarti James Morgan. Üldliider Oliver Solberg ei osale, stardis on aga Sami Pajari (83 punkti), Yohan Rossel (71 p) ning Lauri Joone (58 p). Linnamäe on 41 punktiga seitsmes, Virves 27 silmaga 14. kohal.

Kreeka MM-ralli on ühtlasi ka juunioride WRC klassi hooaja viimane etapp, kus jagatakse välja JWRC klassi meistritiitel. Sarja liidritena on stardis eestlased Romet Jürgenson ja kaardilugeja Siim Oja, kelle edu lähima jälitaja Taylor Gilli eest on seitse punkti. Kuna hooaja viimasel etapil jagatakse selles klassis topelt punkte, siis 2024. aasta JWRC tiitli eest on võimalik heidelda veel viiel piloodil.

Akropolise ralli toimub kompaktse graafiku järgi: reedene võistluspäev algab kell 7.58 ning avapäeva lõpetav kuues kiiruskatse algab kell 17.48. Laupäevane võistluspäev algab kell 8.16 ning päeva lõpetab EKO nimeline publikukatse, mis algab kell 21.05.

Tänavu kahjuks publikukatset Ateena olümpiastaadionile ei viidud, rahvas saab rallimehi vaadata hoopis Ateenasse viiva maantee peal olevas Siriuse EKO bensiinijaamas.

Pühapäeval alustatakse kell 8.59, misjärel toimub kell 10.05 punktikatse (Eleftherohori) peaproov. Punktikatse ise algab kell 13.15.

Testikatse:

Neljapäeva hommikul toimunud testikatsel sõitis kiireima aja välja Neuville, kui belglane lõpetas 3,62 kilomeetri pikkuse katsel kolmandal läbimisel ajaga 2.38,2.

Tänak lõpetas ajaga 2.39,7 ning jäi sellega kolmandaks, kahe Hyundai mehe vahele mahtus Katsuta, kes sai teisel läbimisel kirja 2.39,1. Nelja parema sees oli kolm Hyundai meest, kui neljanda aja 2.40,4 sõitis välja Dani Sordo.

Ajakava:

Reede

kell 7.58 / SS1 Ano Pavliani 1 (22,47 km) Ogier

9.09 / SS2 Dafni 1 (21,67 km) Katsuta

11.17 / SS3 Tarzan 1 (23,37 km) Ogier

14.29 / SS4 Ano Pavliani 2 (22,47 km) Ogier

15.40 / SS5 Dafni 2 (21,67 km)

17.48 / SS6 Tarzan 2 (23,37 km)

Laupäev

8.16 / SS7 Rengini (28,67 km)

10.37 / SS8 Thiva (20,95 km)

13.05 / SS9 Aghii Theodori 1 (25,87 km)

15.46 / SS10 Loutraki (12,90 km)

17.05 / SS11 Aghii Theodori 2 (25,87 km)

21.05 / SS12 EKO SSS (1,97 km)

Pühapäev

8.59 / SS13 Inohori (17,47 km)

10.05 / SS14 Eleftherohori 1 (18,29 km)

13.15 / SS15 Eleftherohori 2 (punktikatse; 18,29 km)

MM-sarja sõitjate üldarvestus:

1. Thierry Neuville 168 punkti

2. Sebastien Ogier 141 p

3. Ott Tänak 137 p

4. Elfyn Evans 132 p

5. Adrien Fourmaux 119 p

6. Kalle Rovanperä 86 p

7. Takamoto Katsuta 76 p

8. Esapekka Lappi 33 p

9. Andreas Mikkelsen 29 p

10. Dani Sordo 27 p

MM-sarja tootjate üldarvestus:

1. Hyundai 395 punkti

2. Toyota 375 p

3. M-Sport Ford 207 p