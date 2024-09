21 aasta järel ei kandideeri Ballon d'Orile Ronaldo ega Messi

30-liikmelises meeste nimekirjas on kuue mängijaga esindatud mõlemad EM-finalistid Inglismaa ja Hispaania. Suvel Saksamaa väljakutel säranud lapstäht Lamine Yamal on 17-aastasena samuti maailma parimate hulgas, vahendab Soccernet.ee.

Koosseisust on 2003. aasta järel väljas Ronaldo ja Messi, kes teenivad praegu leiba vastavalt Saudi Araabias ja Ameerika Ühendriikides. Lisaks on puudu 2021. aasta võitja Karim Benzema ning 2018. aasta maailma parim meesjalgpallur Luka Modric. Niisiis saab 28. oktoobril toimuval pidulikul üritusel tiitli keegi, kes pole seda varem saanud.

