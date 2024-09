Pegula lükkas maailma esireketi Swiateki konkurentsist

Pegula võitis poolteist tundi kestnud kohtumise 6:2, 6:4. "Jumal tänatud! Lõpuks ometi saan öelda, et olen poolfinalist. Lõpuks ometi!" õhkas 30-aastane Pegula, kes oli varem kuuel korral veerandfinaalides kaotanud. "Teha seda tippajal, Arthur Ashe'i väljakul, alistades maailma esireketi, on päris pöörane. Aga teadsin, et kui mängin enda mängu, olen selleks võimeline."

See oli Pegula neljas võit Swiateki üle ja ta on nüüd alles neljas mängija – lisaks Arina Sabalenkale, Jelena Rõbakinale ja Barbora Krejcikovale –, kes on poolatari neljal korral alistada suutnud..

"Servisin hästi, tõrjusin hästi, ei teinud erilisi vigu ja ründasin varakult, mulle tundus, et see häiris teda," selgitas Pegula. "Ja kui ta hakkas teises setis paremini mängima, suutsin mina samal tasemel jätkata."

Pääsu eest finaali läheb Pegula vastamisi teist aastat järjest poolfinaali jõudnud tšehhitari Karolina Muchovaga (WTA 52.). "Ta on väga hea mängija. Nii andekas, nii atleetlik. See on vapustav, kuidas ta nii suudab, et on vigastuse tõttu pikalt eemal ja siis lihtsalt tuleb ja võidab kõiki," sõnas Pegula. "Ta on varemgi slämmidel kaugele jõudnud ehk tal on selles osas rohkem kogemusi kui minul, aga muretsen selle pärast siis, kui hommikul üles ärkan."

Seega teist aastat järjest on USA lahtiste poolfinaalis kaks ameeriklannat. Naiste poolfinaalidega alustatakse ööl vastu reedet, esimeses poolfinaalis kohtuvad esimest korda slämmiturniiril nii kaugele jõudnud Emma Navarro (WTA 12.) ja kahekordne Austraalia lahtiste võitja, neutraalse lipu all mängiv Arina Sabalenka (WTA 2.).