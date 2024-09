Vetsu vahet jooksnud Muchova jõudis tervisemuredest hoolimata poolfinaali

Maailma 52. reket alistas kaheksa parema seas pisut vähem kui poolteist tundi kestnud matšis 22. asetusega brasiillanna Beatriz Haddad Maia (WTA 21.) 6:1, 6:4.

Muchova vajas teises setis arstiabi ja lahkus matši jooksul korduvalt väljakult. "Täna oli kummaline mäng. Mul olid mõned probleemid, mida ma ei tahaks pikemalt kommenteerida. Pidin alatasa vetsu vahet jooksma. Vabandust, kui see kedagi häiris, kuid mul ei olnud muud valikut," ütles tšehhitar mängujärgses intervjuus.

Muchova pole teel poolfinaali kaotanud veel ühtegi setti. Järgmisena läheb ta vastamisi maailma esireketi Iga Swiateki ja kuuendana asetatud Jessica Pegula (WTA 6.) vahelise matši võitjaga.

2 - Karolina Muchova is the second Czech player to reach the semi-final of the US Open Women's Singles winning all her five matches in straight sets after Jana Novotna during the Open Era. Lightning. #USOpen | @usopen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/I41gyYz4oV