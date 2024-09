Londoni olümpia kurikuulsa jooksu medalid mängiti taas ümber

Tomašova dopinguproovi kordustestiti 2021. aastal ja sel nädalal tuli rahvusvaheliselt spordikohtult ka lõplik otsus, mille järgi saab venelanna kümne aasta pikkuse võistluskeelu, sest tegemist polnud tema esimese dopingurikkumisega.

Lisaks sellele tühistatakse kõik tema tulemused perioodil 21. juuni 2012 kuni 3. jaanuar 2015. Tomašova peab tagastama kõik auhinnad ja temalt võetakse ära kõik tol perioodil teenitud punktid. Kordustestiti tema perioodil 21. juuni 2012 kuni 17. juuli 2012 antud võistlusväliseid dopinguproove.

Tegemist oli Tomašova teise dopingurikkumisega. 2008. aastal sai ta koos kuue ülejäänud Venemaa naissportlasega dopinguproovidega manipuleerimise tõttu kahe aasta pikkuse võistluskeelu.

Praeguseks 49-aastane Tomašova tuli 2003. ja 2005. aatal 1500 meetri jooksus maailmameistriks ja võitis 2004. aastal Ateena olümpiamängudel hõbeda. Need medalid jäävad talle alles.

Londoni olümpiamängude naiste 1500 meetri jooks on kurikuulus, kuna üheksast esimesena lõpetanust koguni kuus on varem või hiljem andnud positiivse dopinguproovi ja viis jooksjat on tänase päeva seisuga selles jooksus diskvalifitseeritud.

Algselt teenisid kaksikvõidu Türgi sportlased Asli Cakir Alptekin ja Gamze Bulut, kuid jäid aastaid hiljem oma autasudest ilma. Tomašova lõpetas algselt jooksu neljandana, teda edestas ka praeguse seisuga olümpiavõitjaks kerkinud Maryam Yusuf Jamal (Bahrein).

Hõbemedali positsioonil on nüüd etiooplanna Abeba Aregawi, kes andis 2016. aastal samuti positiivse dopinguproovi, kuid see ei mõjutanud tema Londoni mängude tulemust. Tomašova diskvalifitseerimise järel kerkis pronksile algselt kuuendana lõpetanud ameeriklanna Shannon Rowbury.