Politsei pidas kinni Hispaania kõrgliiga jalgpalluri

Hispaania jalgpalliklubi Valencia teatel on nende ründemängija Rafa Mir väidetava seksuaalkallaletungi tõttu vahistatud.

Hispaania politsei kinnitas, et Valencias on peetud kinni Hispaania kõrgliiga jalgpallur, kuid ei täpsustanud mängija nime. Valencia klubi teatel on nad aga vahistamisest teadlikud ja teevad enda sõnul võimudega koostööd.

Miri esindajad pole juhtunut kommenteerinud, aga raadiojaama Cadena Seri teatel ei ilmunud mängija teisipäeval esindusmeeskonna treeningule. Väidetavalt on lisaks Mirile seoses kallaletungiga peetud kinni veel üks isik.

Praeguseks 27-aastane Mir on esindanud erinevaid Hispaania noortekoondiseid, tuli 2019. aastal U-21 vanuseklassi Euroopa meistriks ja võitis Tokyo olümpiamängudelt hõbemedali.

Alates 2021. aastast kuuluvad Miri mängijaõigused Sevillale, kes laenas ta tänavu Valenciasse, kus ründemängija on pallinud ka varem. Lisaks on Mir mänginud ka näiteks Inglismaa klubides Wolverhampton Wanderers ja Nottingham Forest.