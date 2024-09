Elina Tasane pälvis Belgia ühepäevasõidul teise koha

Jooksikute grupist, kuhu kuulus 14 ratturit, oli kõige kiirem belglanna Marie Vandecasteele (KDM-Pack Cycling Team; 2:19.07). Kolmanda koha pälvis võitja kaasmaalanna Lani Wittevrongel (Chevalmeire), vahendab ejl.ee.

"Stardis oli mitu tugevat tüdrukut, kellega olen UCI sõite sõitnud, sest tegemist oli regionaalsete meistrivõistlustega," ütles Tasane pärast võistlust.

"Esimestel ringidel polnud just parim tunne, aga mida ring edasi, seda paremaks läks. Käigud valmistasid mulle peavalu, mis üle poole sõidust ei töötanud. Mõtlesin, et nii ma jätkata ei saa ja jäin seisma, et kontrollida, milles viga. Kui sain asja korda, sõitsin gruppi tagasi. Ühel hetkel saime 13 tüdrukuga eest ära ja kõik jäi finiši peale. Sain teise koha, millega olen väga rahul," lisas ta.

Kokku sai tulemuse kirja 54 ratturit.