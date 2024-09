Luis Suarez kuulutas koondisekarjääri lõppenuks

Uruguay jalgpallistaar Luis Suarez teatas teisipäeval, et astub Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva viimast korda oma rahvuskoondise eest väljakule.

Oma põlvkonna üks paremaid ründajaid teatas, et Uruguay MM-valikmäng Paraguay vastu jääb tema koondisekarjääri viimaseks. "Olen selle peale mõelnud ja analüüsinud. Usun, et praegu on õige aeg," teatas 37-aastane Suarez.

"Tahan oma viimases mängus rahulikuna tunda. Olen selleks täpselt sama põnevil kui olin 2007. aastal, kui pidasin koondise eest esimese mängu," jätkas ta. "See 19-aastane on nüüd veteran, vanem mängija, kellel on selle koondisega imeline ajalugu. Annaks selle meeskonna eest oma elu."

Klubikarjääris mitmes erinevas suurliigas mänginud, kuid Liverpoolis ja Barcelonas suure kuulsuseni jõudnud Suarez on mänginud üheksal suurturniiril.

Tema koondisekarjääri kuulsaim hetk pärineb ilmselt 2014. aasta MM-ist, kui ta alagrupimängus Itaaliaga Giorgio Chiellinit hammustas. Ründaja saadeti platsilt ning lisaks määrati talle veel üheksamänguline karistus. "Meil on olnud keerulisi hetki, neid oli tõesti palju. Isiklikult oli neist kõige hullem minu suur viga 2014. aastal," ütles Suarez oma koondisekarjääri kohta.

Neli aastat varem oli Suarez taas pildis, kui ta MM-i veerandfinaalis Ghanaga lisaaja üleminutitel väravajoone pealt palli käega ära lõi. Suarez sai punase kaardi, kuid Asamoah Gyan lõi järgnenud penalti mööda ning Uruguay võitis seejärel penaltiseeria, et 40-aastase pausi järel taaskord MM-il poolfinaali jõuda.

Suarez on Uruguay eest mänginud 142 kohtumises ning löönud neis 69 väravat. Barcelonaga Meistrite liiga võitnud ründaja mängib klubijalgpalli koos Lionel Messiga Miami Interis.