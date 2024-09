Eesti rannajalgpallikoondis sai teada vastased Euroliiga Superfinaalis

10.–15. septembrini toimub Itaalias Algheros Euroliiga Superfinaal, kus osaleb 12 rahvuskoondist. Eesti osaleb A-divisjoni A–alagrupis. Vastastena ootab eestlasi meeste rannajalgpalli maailma edetabelis teisel kohal paiknev Itaalia, viiendal real olev Hispaania ja 28. positsioonil paiknev Saksamaa. Eesti on edetabelis 40. kohal, vahendab jalgpall.ee.

Eesti rannakoondisele on kõige tuttavam vastane Saksamaa, kellega on vastamisi mindud viiel korral: kolm võitu on kirjutanud enda nimele Hispaania, kaks Eesti. Viimati kohtuti Euroliigas 2022. aastal, kus Eesti võttis Rauno Nõmmiko, Ervin Stüfi ja Sander Lepiku tabamuste toel 3:1 võidu. Itaaliaga on koondisel ette näidata neli omavahelist kohtumist. Viimati kohtuti juuli alguses Euroliiga valikturniiril, kus esmakordselt ajaloos teenis Eesti Itaalia üle võidu, kui 5:5 viigiga lõppenud lisaaja järel näidati penaltiseerias enda 5:3 paremust. Hispaaniaga on Eesti kohtunud vaid ühel korral – 2016. aastal, mil vastased võitsid tulemusega 4:0.

Superfinaalis mängib iga meeskond iga samas alagrupis oleva võistkonnaga ühe korra liigasüsteemi alusel: võidu eest teenitakse kolm punkti, lisaajal saavutatud võidu eest kaks punkti, penaltiseeria võidu eest üks punkt ja kaotuse korral jäädakse punktideta. Alagrupikohtumistele järgnevad veerandfinaalid ja kohamängud.