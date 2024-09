Elron kohandas rongigraafikut Eesti – Slovakkia mänguõhtuks

"Soovime, et kõik jalgpallifännid saaksid mänguelamust muretult nautida, ilma et peaksid muretsema transpordi ja parkimise pärast. Kuivõrd rongipeatus on jalgpallistaadionist vaid mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel, siis tasub igati kasutada just mugavat rongisõitu," ütles Elroni turundusjuht Mariis Adamberg.

Et tagada spordihuvilistele turvaline kodutee ka pärast mängu lõppu, pikendas rongioperaator õhtuse Tallinna-Pääsküla reisi Keilani. Rong väljub Lillekülast kell 23.50 (alustab sõitu Balti jaamast kell 23.47) ja peatub kuni Keilani kõigis peatustes.

Rongis kehtivad tavapärased piletihinnad. Keilasse jõuab rong pärast südaööd kell 00.22.

"Koondise kodumäng on suur sündmus ja Elroni sõidugraafiku kohandamine valmistab meile heameelt. Et mängule oodatud rohkem kui 6000 pealtvaatajat saaksid A. Le Coq Arenalt mugavalt ja keskkonnasõbralikult koju, on tarvis erinevate transpordiliikide koostööd ning rong on siin üks oluline ja suurepärane võimalus," rääkis Eesti Jalgpalli Liidu peadirektor Tõnu Sirel.

Eesti alustab Rahvuste liiga teekonda kodumurul Slovakkia vastu 5. septembril, avavile kõlab kell 21.45, festivaliala A. Le Coq Arena ümbruses avatakse kell 19.00.