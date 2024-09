Jalgpalliakadeemia uues lennus alustas 22 õpilast

2018. aasta sügisest käivitunud jalgpalliakadeemia projekt 8.-9. klassidele annab igal aastal mitmekümnele noormängijale võimaluse siduda oma haridustee jalgpalliga.

Mängijad saavad treenida Lilleküla jalgpallikeskuses, neile tagatakse transport ja kvaliteetne toidukord pärast treeningut. Jalgpallitrenni tehakse akadeemias neli korda nädalas, millele lisandub kaks kehalise ettevalmistuse treeningut. Treeningukavas on erandiks 8. klassi sügis, kus on kooli sisse elamise ja noorte meistrivõistluste pärast üks jalgpallitreening 9. klassist vähem. Akadeemia noormängijad esindavad õpingute vältel edasi oma koduklubisid, kellele jäävad ka mängijaõigused.

EJL Arte akadeemia 8. klassis alustas õpinguid 22 noormängijat 12 erinevast klubist: Arti Allik (JK Tallinna Kalev), Joonatan Kaljurand (JK Tallinna Kalev), Oliver Lehismets (JK Tallinna Kalev), Siimon Hermanson (FC Flora), Georg Schkiperov (FC Flora), Matias Johan Mürk (FC Flora), Juri Mitin (FC Tallinn), Roman Mitin (FC Tallinn), David Kasparov (FCI Levadia), Artjom Klimenko (FCI Levadia), Ruben Ruusmaa (Tabasalu JK), Ken Martti Sarap (Saue JK), Hendrik Sassi (Saue JK), Martin Olgert Mellik (Saue JK), Oliver Paas (Rae Spordikool), Reito Kenori Rikkand (Nõmme Kalju), Robert Birk (FC Nõmme United), Armin Kork (Põhja-Tallinna JK Volta), Taaniel Uukkivi (Põhja-Tallinna JK Volta), Harly Ollin (Harju JK), Ken Eric Neutal (JK Pärnu Poseidon) ja Kerret Uibomäe (JK Pärnu Poseidon).

Jalgpalliakadeemia 9. klassis õpib 27 õpilast – tänavu lisandusid õpilaste nimekirja Rakvere Unitedi jalgpallurid Riko Kauge ja Karl-Toomas Udumäe.

Akadeemia juhataja on Marko Lelov, jalgpalliakadeemia peatreener on Marko Pärnpuu, treenerite tiimi kuuluvad ka Andres Oper ja väravavahtide treener Andrus Lukjanov. Kehalise ettevalmistuse eest vastutab Martin Aasna ning füsioterapeut on Karl Frederik Pruuden.