Hiilgavat hooaega tegev Paolini kaotas mullusele poolfinalistile

Maailma viies reket Jasmine Paolini langes tänavusel US Openil konkurentsist neljandas ringis, kui kaotas tšehhitarile Karolina Muchovale (WTA 52.) 3:6, 3:6.

28-aastane Muchova jõudis mullu Prantsusmaa lahtistel finaali ja New Yorgis nelja parema sekka, aga tema viimaseid hooaegu on sarnaselt karjäärile juunioride seas seganud vigastused. Septembris kerkis tšehhitar tugeva US Openi toel maailma edetabelis kaheksandaks, aga seal saadud randmevigastus lõpetas tema hooaja ning väljakutele naasis Muchova alles tänavu juunis enne Wimbledoni.

Esmaspäeval võitis Muchova esimese itaallannana ühe hooaja jooksul kõigil slämmiturniiridel neljandasse ringi jõudnud Paolini vastu oma esimeselt servilt 82 protsenti mängitud punktidest ning lubas vastasele kümme äralööki. Sealjuures tegi Paolini 16 lihtviga. Kõigist punktidest võitis Muchova 69 minutit kestnud mängu jooksul 60 protsenti.

Veerandfinaalis on Muchova vastaseks Caroline Wozniacki ja Beatriz Haddad Maia vahelise mängu võitja, samas tabelipooles on ka Iga Swiatek ja Jessica Pegula.