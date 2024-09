Erakordses hoos Scheffler teenis hooaja seitsmenda PGA tiitli

Viimast võistluspäeva viielöögilise edumaaga alustanud Scheffler läbis pühapäeval 18 rada 67 löögiga (4 alla par'i) ning sai lõpptulemuseks kirja 264 lööki (-30). Collin Morikawa ja Sahith Theegala jäid kokkuvõttes võitjast vastavalt nelja ja kuue löögile kaugusele.

Scheffler pälvis sellega FedEx Cupi üldvõidu, mille eest ta teenis 25 miljonit USA dollarit (22,5 miljonit eurot). Kokku on Scheffler sel hooajal taskusse pistnud 62,3 miljonit dollarit (56,3 miljonit eurot).

28-aastasest ameeriklasest sai ühtlasi esimene mängija pärast Tiger Woodsi 2007. aastal, kes suutnud PGA tuuril ühe hooaja jooksul võita seitse turniiri.

Scheffleri tähelepanuväärse hooaja triumfide hulka kuuluvad teiste seas karjääri teine Mastersi tiitel ja teine järjestikune Players Championshipi tiitel, aga ka Pariisi olümpiamängudel teenitud kuldmedal.

"Kui me vaatame Scottie tänavusele hooajale tagasi, siis saame tõdeda, et tegemist oli ühe aegade parima hooajaga, mis ühel mängijal üle väga pika aja on olnud," kiitis Schefflerit neljakordne suurturniiri võitja Rory McIlroy.

"Tänapäeval on profituuril oluliselt raskem ennast niimoodi kehtestada nagu Scottie on seda tänavu teinud. Me pole golfimaailmas sellist asja väga ammu näinud," lisas 2013. aastal Masters võitnud Adam Scott.