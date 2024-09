Eesti Tennise Liit palkas peatreeneri kohale kogenud itaallase

Federico Ricci on pikaajalise kogemusega tennisetreener, kes alustas oma treenerikarjääri 2001. aastal USA-s Floridas asuvas Everti tenniseakadeemias, kus ta edutati 2003. aastal treenima akadeemia kõrgematasemelisi mängijaid, kelle hulgast on tänaseks tuntuimad ameeriklanna Madison Keys ja austraallanna Ajla Tomljanovic.

Eelmise kümnendi alguses juhendas Ricci toonast Soome esireketit Jarkko NIemineni, kes saavutas itaallase käe all treenides oma karjääri teise ATP tiitlivõidu. Hiljem jätkas Ricci oma tööd treenina Niemineni Tenniseakadeemias ning alates 2018. aastast kuni käimasoleva aasta augustini juhendas ta Soome praegust esireketit Emil Ruusuvuorit.

Eesti Tennise Liidu presidendi Enn Pandi sõnul on Ricci väga laiapõhjalise kogemusega treener. "Temast on juba olnud ja saab olema palju abi meie tänastele lootustandvatele mängijatele, koondiste treeneritele, samuti nii noorematele treeneritele kui ka tulevikulootustele tenniseväljakutel. Temaga on juba viimase poole aasta jooksul koostööd teinud nii Oliver Ojakäär, Markus Mölder kui ka Elizaveta Anikina," lisas Pant.

Ricci ise märkis, et loodab Eesti tennisesse sama edukalt panustada kui Soome tennisemaastikul. "Mul on selja taga juba pikaajaline koostöö Eesti tennise ja tennisistidega. Olen viimase kümne aasta jooksul kokku puutunud Eesti tennise erinevate teemadega. Nüüd astume koos sammu edasi, lootuses toetada kõiki Eesti mängijaid ja treenereid, mitte vaid üksikuid. Ootan huviga oma suurema panuse andmist Eesti tennisesse nagu olen seda teinud viimased 12 aastat Soome tennisemaastikul.

Lisaks panustamisele Eesti tennisesse jätkab Ricci koostööd ka ATP profituuri mängijatega.