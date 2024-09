Mullune võitja Gauff jäi tänavu veerandfinaali ukse taha

Tiitlikaitsja kaotas 16 parema seas kaks tundi ja 12 minutit kestnud kohtumises 3:6, 6:4, 3:6 13. asetatud kaasmaalasele Emma Navarrole (WTA 12.). Sellega lõppes ka Gauffi 11-mänguline võiduseeria kodusel slämmiturniiril.

Gauff tegi eksimusterohke mängu, sooritades 14 äralööki 60 lihtvea vastu. Ühtlasi patustas ta lausa 19 topeltveaga. Navarro arvele kanti 20 äralööki, 35 lihtviga ja kaks topeltviga. Võitja realiseeris 12 murdepallist neli ning tõrjus Gauffi viiest võimalusest kolm.

"Ma andsin endast kõik, mis mul anda oli. Kindlasti oleksin saanud mõningaid asju paremini teha, näiteks paremini servida. Kui ma oleksin paremini servinud, siis see mäng oleks hoopis teistmoodi lõppenud," sõnas Gauff kohtumise järel.

19 - With 19 double faults, Coco Gauff served the equal-most double faults for her career in a single WTA main draw match, serving as many against Martina Trevisan at Roland Garros in 2020. Ouch.#USOpen | @usopen @WTA @WTA_insider