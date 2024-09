Mbappe sai Hispaania kõrgliigas jala valgeks

Madridi Real alistas pühapäeva õhtul 4. vooru kohtumises kodumurul Real Betisi 2:0. Võitjate mõlemad väravad lõi Mbappe.

Valitsev meister avas skoori 67. minutil, kui Federico Valverde hiilgava kannasöödu järel suunas Mbappe palli posti kõrvalt väravasse. Teine tabamus sündis kaheksa minutit hiljem, mil prantslasest ründaja realiseeris Vinicius Juniori teenitud penalti.

Madridi Real sai kahe viigi kõrvale teise võidu ning hoiab liigatabelis kaheksa punktiga teist kohta. Betis on kahe silmaga 17. positsioonil.

Koondisepausile läheb liidrina Barcelona, kes on ainsana võitnud kõik neli seni peetud kohtumist. Karl Jakob Heina leivaisa Valladolidi Real paikneb nelja punktiga 15. tabelireal.

Teised tulemused:

Getafe - Real Sociedad 0:0

Sevilla - Girona 0:2

Alaves - Las Palmas 2:0

Osasuna - Celta Vigo 3:2

Liigatabel:

STANDINGS | @FCBarcelona lead the way as we go into the international break. #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/c32whi3srr