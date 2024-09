Janika Lõiv teenis MM-il olümpiakrossis 18. koha

Eliitnaiste konkurentsis krooniti maailmameistriks hollandlanna Puck Pieterse (1:09.41), kellele järgnesid kaasmaalanna Anne Terpstra (+0.59) ja itaallanna Martina Berta (+1.19). Lõiv kaotas võitjale kolme minuti ja 59 sekundiga.

"Sel aastal on raske ja keeruline olnud. Andorra MM-ile tulles ei olnud kõrguse peal hea tunne. Esimest aastat tundsin, kuidas see mind mõjutas. Eelmisel õhtul teatati, et tormi tõttu tehakse sõit koos U-23 tüdrukutega. See tekitas väikese ärevuse, sest stardis oli korraga väga palju tüdrukuid," rääkis Lõiv.

"Sõit ise kulges üsna kenasti. Start läks hästi. Andsin esimesel tõusul mõned kohad ära, sest U-23 tüdrukutega koos startides oli palju noori, kellel oli päris terav jalg. Sain sõita täitsa enda rütmis ja liikusin seejärel ettepoole. Kaotasin laskumistega palju, aga sel korral tundsin, et tõusudel on hea jalg ja liigun edasi."

"TOP12 oli kogu aeg käega katsutavas kauguses. Ringiajad olid samuti konkurentsivõimelised," lisas Lõiv. "Seega tuleb öelda, et sel aastal jõudis füüsiline vorm kohale küll hooaja lõpus liiga hilja, aga vähemalt on mul hea meel, et tunne on aina paremaks läinud."

Merili Sirvel teenis 53. koha. "Jäin stardis väikesesse kukkumisse ja pidin jala lahti võtma. Esimene ring oli paras kaos, kuna meid pandi U-23-ga koos sõitma ja tõusudel tekkisid kerged ummikud. Peale esimest ringi sain hakata oma sõitu tegema," kirjeldas Sirvel.

"Üldselt tundsin end hästi ja ära vajumist ei tekkinud. Neljandal ringil tundus, et vahe liidriga ei ole liialt pikk ja lootsin, et õnnestub pääseda viimasele ringile, aga kahjuks olime koos sõitnud poolatariga esimesed, kes said ringiga sisse."

Eliitklassi meeste seas pälvis maailmameistritiitli Lõuna-Aafrika Vabariigi rattur Alan Hatherly (1:09.51). Hõbeda sai prantslane Victor Koretzky (+0.22) ja pronksi britt Thomas Pidcock (+0.39). Markus Pajur teenis 65. koha.

Mäestlaskumises tuli eliitnaiste klassis võitjaks austerlanna Valentina Höll (3.00,212), kes edestas finaalis prantslannat Myriam Nicole'i (3.00,732) ja inglannat Tahnee Seagrave'i (3.01,424). Eliitmeeste seas läks kaksikvõit Prantsusmaale, kui parimad olid Loris Vergier (2.38,661) ja Benoit Coulanges (2.38,809). Pronksi sai kanadalane Finnley Iles (2.38,830).