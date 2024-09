Neli väravat löönud Paide näitas Kaljule koha kätte

Paide asus Hiiu kunstmurustaadionil pea 500 pealtvaataja ees Abdoulie Ceesay tabamustest juba üheksandaks minutiks 2:0 juhtima. Dimitri Jepihhin lisas 37. minutil veel ühe ning riietusruumidesse mindi paidekate 3:0 eduseisul.

Pavel Marin tõi kuus minutit pärast teise poolaja algust Kalju kahe värava kaugusele, kuid Robi Saarma taastas 62. minutil Paide Linnameeskonna kolmeväravalise üleoleku. Kohtumise 85. minutil määrati Kaljule penalti, mille realiseeris väravamasin Alex Matthias Tamm, kuid Kalju pidi kodumurul leppima 2:4 kaotusega.

Männiku staadionil toimunud kohtumine FC Nõmme Unitedi ja FC Kuressaare vahel sai kentsaka alguse, kui Nõmme väravavaht Marko Meerits 26. minutil palli oma väravasse puterdas.

Liigatabeli viimasel real asetsev Nõmme United toibus aga teisel poolajal ning viigistas seisu 54. minutil Ousman Ceesay tabamusest. 17 minutit hiljem asusid nõmmekad Henri Leokese väravast juhtima, kuid Kuressaare leidis kaks minutit enne normaalajal lõppu viigivärava, kui Mattias Männilaan palli väravasse toimetas.

JK Tallinna Kalev vajas Kadrioru staadionile rännanud Pärnu JK Vapruse vastu vaid üht väravat, kui Ats Purje 49. minutil 300 pealtvaataja ees kohtumise ainsa tabamusega hakkama sai.

Liigaliidrina jätkab Tallinna FCI Levadia, kes on kogunud 64 punkti. Teise koha heitlus läks aga Paide võiduga märksa huvitavamaks, sest Nõmme Kaljul on 49 punkti, Tallinna FC Floral 48 ning Paide Linnameeskonnal nüüd 47.

Tartu JK Tammeka on 28 punktiga viiendal kohal, sama palju punkte on kogunud kuuendal tabelireal asetsev JK Narva Trans. FC Kuressaare on 25 punktiga seitsmes, kaheksandal kohal jätkab sama paljude punktidega JK Tallinna Kalev. Pärnu JK Vaprus on neist aga vaid punkti kaugusel, FC Nõmme United on 14 punktiga kümnendal ehk viimasel kohal.