Soomer astus kuulsal Nürburgringil kõrgeimale pjedestaaliastmele

Mõlemat võistlussõitu kolmandalt stardikohalt alustanud Soomer (BMW) lõpetas esimese võistlussõidu poodiumi teisel astmel, ent teises sõidus õnnestus Enemat Enos Motorsporti esindajal teostada kauaaegne unistus ja kuulata Eesti hümni juba poodiumi kõrgeimalt astmelt. Võit on olnud varemgi väga lähedal, ent seekord õnnestus suurema kogemuste pagasiga sõitjaid lõpujooneni selja taga hoida.

Soomer tõusis võistlejaterivi etteotsa ka esimese võistlussõidu üheksandal ringil, ent viimasel ehk 18. ringil suutis 2024. aasta meistritiitli kindlustanud Ilya Mikhalchik (BMW) temast siiski mööduda.

Teises võistlussõidus tõusis eestlane liidriks juba teises kurvis, ent siis möödus Mikhalchik temast neljandal ringil, millest algas pinev kassi-hiire mäng, kuniks Soomer 16. ringil päeva ilusaima möödumismanöövriga endale kuuluva tagasi võttis. Esimeses võistlussõidus tuli kolmandale kohale Toni Finsterbusch (BMW) ja teises Itaalia sõitja Lorenzo Zanetti (Ducati).

"See oli üks vähestest positiivsetest nädalavahetustest, kus kõik sujus," nentis Hannes pärast võistlust. "Eriti hea meel on selle üle, et me olime konkurentidega samal tasemel, ehkki me ei saanud siin enne võistlust testida. Lisaks on mul hea meel oma meeskonna pärast, kõik mehed teevad väga head tööd, eriti arvestades, kui väike meie koosseis tegelikult on. Tsikkel töötas väga hästi ja pidurdamise ning juhitavuse oleme juba päris heaks saanud, eriti võrreldes sellega, millest me hooaega alustasime."

IDM-hooaja viimane etapp sõidetakse Hockenheimi ringrajal kolme nädala pärast.