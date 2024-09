Lapseootel vibulaskja täiendas paraolümpial medalikappi

31-aastane Grinham teenis Pariisis plokkvibu individuaalvõistlusel pronksmedali, kui alistas kolmanda koha matšis napi 142:141 skooriga koondisekaaslase ja Tokyo mängude kuldmedalisti Phoebe Paterson Pine'i.

"Ma olen enda üle väga uhke. Mul on Pariisis olnud palju raskusi, sest rasedana pole lihtne võistelda. Teadsin, et senikaua kuni minu enda ja lapsega on kõik korras, siis me suudame medali eest heidelda," lausus Grinham võistluse järel, lisades, et ta pidi viimase nädala jooksul mitu korda haiglas käima.

"Beebi ei ole pärast medalivõitu lakanud kõhus tagumast. Ta justkui saab aru, et midagi olulist juhtus. See on olnud armas meeldetuletus sellest, et mul on kõhus suur toetaja," lisas Grinham.

Kuldmedali napsas valitsev maailmameister türklanna Öznur Cüre, kes sai esikohalahingus 144:141 jagu Iraani esindajast Fatemeh Hemmatist.

Esmaspäeval on Grinham koos Nathan MacQueeniga võistlustules plokkvibu segatiimide võistlusel. Kaheksa aastat tagasi tuli Grinham selles distsipliinis Rio de Janeiro mängudel hõbedale.