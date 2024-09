Eesti sulgpallur sai seenioride EM-il kaela medali

Kamilova võitis esmalt austerlannat Maria Steinmanni 21:14, 19:21, 21:13 ja seejärel belglannat Florence van Moeri 21:11, 21:16. Kaheksandikfinaalis sai ta 21:12, 22:20 jagu sakslannast Stefanie Bannenbergist.

Veerandfinaalis teenis eestlanna magusa 21:15, 22:24, 23:21 võidu prantslanna Marie Hermeline üle, kuid nelja parema seas pidi ta tunnistama sakslanna Daniela Wolfi 21:18, 21:12 paremust.

Kamilova saavutas seega kokkuvõttes kolmanda koha. Ühtlasi on see esimene kord, kui Eesti sulgpallur on seenioride tiitlivõistlustel medalile tulnud.

Kätrin Lepp jäi 40+ vanuseklassis jagama 5.-8. kohta ning sama lõppkoha sai ka 50+ arvestuses võistelnud Piret Van De Runstraat Kärt.

Lepp kaotas veerandfinaalis 5:21, 8:21 teise paigutusega Telma Santosele, kes alles kaheksa aastat tagasi osales Portugali esindajana Rio de Janeiro olümpiamängudel. Kärt jäi kaheksa parema seas alla kõrgeima asetusega taanlannale Janne Vang Nielsenile 9:21, 12:21.

Eesti oli seenioride EM-il esindatud kõigi aegade suurima koondisega ehk 19 sportlasega. Kohtunikuna tegi kaasa Reet Vokk.