Maastikurattasarja võitjateks krooniti Vaidem ja Uibokand

Laupäeva südapäeval startinud 47 km pikkuse põhisõidu alguses püsis suur grupp koos, esimesetel singlitel 10 km peale toimus esimene selektsioon, teistel olid eest ära sõitnud kuus meest. Peale vahefinišit said eest ära kolmik koosseisus Josten Vaidem, Gert Jõeäär ja Peeter Tarvis.

Hommikul Kõrvemaal sadanud vihm muutis raja kiiremaks, mistõttu ei õnnestunud kellelgi neist kolmest eest ära sõita, nii jäi võitja otsustamine finiši peale. Taktikaliselt sai finiši sättimisega kõige paremini hakkama Josten Vaidem (Fixus), võttes ajaga 1:40.04 hooaja neljanda võidu. Kahe sekundiga jäi võitjast maha Gert Jõeäär (Veloplus), veel 11 sekundit hiljem jõudis pärale värske Eesti meister Peeter Tarvis (Veloplus), aeg 1:40.17.

"Mind aitasid viimase kilomeetri singlid, sest kui sellel maratonil lähed lõpukurvi esimesena, on põhimõtteliselt võit käes. Tundub, et peale koroonaviiruse põdemist seda jalga ikka on," oli etapi ja ka kogu sarja võitja Vaidem õnnelik.

Bosch Eesti maastikurattasarja kümnenda hooaja võitis üsna kindlalt kahel eelmisel hooajal teisena lõpetanud Vaidem, pälvides seekord hooaja jooksul neli võitu ja kaks teist kohta, jäädes neil kordadel alla vaid Markus Pajurile. Hooaja kokkuvõttes võttis teise koha Peeter Tarvis ning kolmanda koha hõivas kahe aasta tagune sarja võitja Gert Jõeäär, olles samas sarja hooaja aktiivseim rattur.

Naiste seas oli enne laupäevast sõitu seis intrigeerivam kui meestel, liidrisärgis läks rajale Greete Steinburg, aga tegelikult olid trumbid Janelle Uibokandi käes, kes pidi üldvõidu saamiseks lõpetama sõidu 40-50. koha kandis ning kindlasti Steinburgi edestama.

Nii ka läks, Uibokand (Spordipartner Racing Girls) sai stardist hästi minema ning võitis laupäevase sõidu ajaga 1:51.42, võidutsedes ka kogu hooaja raames. Laupäeval edestas Uibokand teiseks tulnud Steinburgi (Spordipartner Racing Girls) kolme minuti ja 17 sekundiga. Naistest lõpetas kolmandana värske Eesti meister Mari-Liis Mõttus (Haanja RK) ajaga 1:58.10, kes jõudis sarja kokkuvõttes samuti kolmandale kohale, jäädes Steinburgile alla vaid kolme punktiga.

"Ülevalt vett kaela ei tulnud, aga rada oli märg. Iseenesest mulle ei meeldi rattaga väga märjas sõita, aga muud üle ei jäänud. Sain stardist hästi minema, läksin oma sõitu tegema, sest mul oli vaja üks korralik üldtulemus välja sõita," sõnas Uibokand.

Sarnaselt laupäevase naiste paremusjärjestusega lõpetasid samad kolm naist samadel kohtadel ka kogu sarja kokkuvõttes, juba neljandat korda tuli sarja üldvõitjaks Uibokand, edestades Steinburgi ja Mõttust. "Tulin hooajale üsna suurte kahtlustega vastu, aga täna on hooaja parim päev!" oli naiste sarja üldvõitja õnnelik.

17 km pikkuse poolmaratoni võitis poistest Kuusalu RK esindaja Georg Salupuu ajaga 35.37, tüdrukute kiireimaks osutus SK Rakke tüdruk Mirtel Laht, aeg 38.53. Sarja kokkuvõttes olid poolmaratoni ehk noorte arvestuse parimad KJK rattur Magnus Normak poiste ning Läti rattaklubi Velolifestyle/Smiltenesbjss esindaja Linda Elizabete Brilte tüdrukute seas.

Tiimide arvestuses võidutses nii laupäevasel etapi kui ka sarja kokkuvõttes Veloplus, naiste seas Spordipartner Racing Girls. Bosch Eesti maastikurattasarja järgmine hooaeg stardib järgmise aasta maikuus, sarjale registreerumine avaneb oktoobri lõpus.