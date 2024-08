Põneva taustaga kümnevõistleja ohustas U-20 MM-il Kauli maailmarekordit

Oktoobris 19. sünnipäeva tähistav Järvinen sündis Soomes, kuid tema ema on tšehhitar ja Prahas elav Järvinen esindab praegu rahvusvaheliselt Tšehhit. Noore mitmevõistleja isa ja treener on Mika Järvinen, kes on varem juhendanud ka endist maailmarekordimeest Tomaš Dvorakit.

Veel eelmise aasta veebruaris rääkis Mika Järvinen Soome ringhäälingule, et pere pole otsustanud, kumba riiki Tomas täiskasvanute tiitlivõistlustel esindama hakkab. "Vaatame seda järgnevatel aastatel. Tomas pole veel kummagi riigi eest tähtsatel võistlustel osalenud, aga ta otsustas [2022. aasta] sügisel, et noorteklassi veedab ta Tšehhi vormis," sõnas Mika Järvinen mullu Yle-le.

Järvinen kogus Limas 8425 punkti (10,82 - 7.66 - 13.54 - 2.12 - 48,88 - 13,78 - 49.18 - 4.60 - 55.79 - 4.29,78), sealjuures püstitas ta isikliku rekordi vaid kettaheites ja 1500 meetri jooksus. Odaviskes jäi talle varu enam kui viis meetrit, 100 meetri jooksus ligi 20 sajandikku ja noormehe kõrgushüpperekordiks on 2.15.

Koondskooriga jäi Järvinen vaid kümne punktiga alla Niklas Kauli 2017. aastal Grossetos püstitatud U-20 vanuseklassi maailmarekordile, Ashley Moloney nimel olnud U-20 MM-i rekordi ületas ta 235 punktiga.

Hõbeda teenis 8230 punktiga poolakas Hubert Troscianka, 7820 punkti andsid pronksi hollandlasele Florian Vriezenile. 7500 punkti piiri ületasid ka kaks rootslast, üks norralane, prantslane ja ka lätlane Andris Skadinš (7505). Andreas Trumm jättis võistluse pärast kõrgushüpet pooleli.