Nõmme Unitedi abitreener liitub Taani tippklubiga

Martinez hakkab 15-kordse Taani meistri juures töötama nii esindusmeeskonnaga kui ka U-19 järelkasvumeeskonnaga.

"Juan oli oluline osa meie debüüthooajast Premium Liigas ning me soovime talle edu ja õnne uues väljakutses. On suur rõõm näha, et meie treenerid on hinnatud ka rahvusvahelisel tasandil," ütles Unitedi president Mart Poom ühismeedias avaldatud teates.

Martinez liitus Unitediga käimasoleva hooaja alguses, täites algselt abitreeneri rolli, kuid võttis pärast Jani Sarajärvi lahkumist enda kanda ka peatreeneri kohusetäitja ülesanded.

33-aastane ecuadorlane on lühikese aja jooksul kolmas Unitedi treener, kes on välismaale siirdunud. Klubi Premium liigasse tüürinud peatreener Vladimir Vassiljev ja abitreener Nikita Brõlin liitusid eelmise aasta lõpus Slovakkia esiliigaklubi ŠTK Šamoriniga.