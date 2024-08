Gauff teenis kodupubliku toel edasipääsu kaheksandikfinaali

Gauff ja Svitolina vahetasid avasetis ukrainlanna juhtimisel geimivõitusid kuni seisuni 4:3, mil Svitolina lõpuks vastase pallingu murdis ning siis esimese setipalliga 6:3 võidu teenis.

Teises setis asus aga noor ameeriklanna ise mängutempot dikteerima ning võitis seisult 2:2 kolm geimi järjest, vormistades lõpuks 6:3 setivõidu. Otsustavas setis murdis ta koheselt ukrainlanna servi ning läks siis kiirelt 5:1 juhtima, realiseerides lõpuks neljanda matšpalliga 6:3 võidu ning edasipääsu neljandasse ringi.

Mängus toimus pärast avasetti selge muudatus, kui Gauff enam emotsiooni välja näitama hakkas. "Mu tiim ütles mulle, et toetajad istuvad tooliääre peal. Mõtlesin, et okei, pean siis ennast välja elama, et te minuga kaasa saaks tulla," rääkis 20-aastane tiitlikaitsja mängujärgses intervjuus.

Mõlemad naised lõid veidi üle kahe tunni kestnud matšis kaks ässa, Svitolina tegi seitse topeltviga ning Gauff neli tükki. Ameeriklanna teenis esimeselt servilt punkti 79-protsendilise eduga (Svitolina 73 protsenti) ning teiselt servilt 44-protsendilise tõhususega (Svitolina 39 protsenti). Äralöökide arvestuses jäi Gauff alla 21:25, lihtvigu tegi ta ukrainlannast ühe vähem (35:36).

Gauff kohtub kaheksandikfinaalis kaasmaalase Emma Navarroga (WTA 12.), kes alistas maailma esikahekümnesse kuuluvate mängijate duellis ukrainlanna Marta Kostjuki (WTA 19.) 6:4, 4:6, 6:3.