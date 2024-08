Kohtunike nädalal suunatakse tähelepanu kohtuniku ja kapteni koostööle

Eesti Jalgpalli Liidu peasekretäri Anne Rei sõnul käib Eesti uue reegli kasutamisega ühte jalga muu maailmaga, kus vastastikkusele lugupidamisele ja mängu kuvandi parendamisele rõhuv dialoog on laialt levimas. "Oleme aastaid rõhutanud, et kohtunikebrigaad on justkui kolmas võistkond väljakul. Austus mängu ja teiste võistkondade vastu on miski, mis on Eesti jalgpallis olulisel kohal kõikidel liigatasanditel, mistõttu on kohtuniku ja kapteni dialoogi põhimõtte laiendamine loomulik jätk seni astutud sammudele," märkis Rei.

Kohtuniku ja kapteni dialoogi reegel näeb ette, et kohtunikud selgitavad kaptenitele mängu ajal tehtud olulisemaid otsuseid ning selgituse ajal võib kohtunikuga rääkida ainult kapten, säilitades lugupidavat viisi. Kaptenil on vastutus, et tema võistkonnakaaslased austavad kohtunikku, hoiavad distantsi ning ei ümbritse teda otsuste langetamise järel.

Mängija, kes eirab oma võistkonna kapteni rolli ning läheneb kohtunikule, näidates üles lugupidamatuse või eriarvamuse märke, teenib kollase kaardi.

"Kindlasti ei tähenda muudatus, et kohtunike ja mängijate vahel suhtlus täielikult kaob," lausus Rei. "Kohtuniku ja kapteni dialoogi uuendus hõlmab ennekõike selliseid olukordi, kus kõik osapooled ei näe asju sarnaselt, sest nendega kaasnevad rahulolematuse ilmingud on olnud viimastel aastatel maailma jalgpallis kasvutrendis. Suvine meeste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir ja ka A. Le Coq Premium liiga on näidanud, et kohtuniku ja ühe kindla mängija ehk kapteni vahelise dialoogi teel on võimalik neid situatsioone efektiivselt ennetada."

Traditsiooniliselt teenindavad kohtunike nädala vältel mitmeid madalamate liigade mänge sellised brigaadid, kuhu kuuluvad Eesti tippkohtunikud koos noorte õigusemõistjatega. Perioodil 1.–15. septembrini osaleb kohtunike nädala tegemistes ligi 70 tippkohtuniku, kes teenindavad ühes noorkohtunikega ligi 100 madalamate liigade, noorte ja naiste liigade kohtumist.

Eesti liigatasanditel on 2024. aastal seni väljakul käinud enam kui 450 kohtunikku, ühe nädala jooksul teenindab neist mänge keskmiselt 230. EJLi kohtunike osakonna ja regioonijuhtide koostöös on viimase viie aasta jooksul kohtunike kooli läbinud ligi 750 inimest, kellest veidi enam kui 500 on jõudnud ka oma esimese kohtumise teenindamiseni.

"Need numbrid näitavad, et huvi kohtunikutöö vastu on suur, ent püsivalt selle ameti juurde jäävate õigusemõistjate hulk võiks olla suurem. Ühelt poolt vajame suuremat arvu aktiivseid kohtunikke mängude edukaks teenindamiseks. Teisalt on see oluline, sest suurem arv aktiivseid kohtunikke tõstab nende vahelist konkurentsi, mis on omakorda vajalik kvaliteedi tõusmiseks," selgitas Anne Rei.

Kohtunike nädala traditsioon sai alguse 2020. aastal. Kõigil viiel aastal on see toimunud septembrikuise rahvusvahelise koondiseakna ajal.