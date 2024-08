Prangel ja Allik jahivad kolmandat Tartu Maratoni Klassiku tiitlit

"Suusamaraton oli minu jaoks liiga kiire. Ma ei jõudnud nii kiiresti paaristõuget panna nagu seal ees pandi. Maastikumaratonil sujus kõik hästi ning jooksin enda isikliku rekordi maastikujooksus. Rattaralli läks üle ootuste suurepäraselt, sest suutsin viimasel kilomeetril väga ilusa lõpu teha ning turvaliselt pundi eesotsas lõpetada," kommenteeris esimese poolaasta võistlusi Prangel.

"Rattamaratonile lähen gravel-rattaga ning loodan rahulikult esisaja hulka sõita. Tartu Linnamaratonil tahaksin oma isiklikku rekordit maratonijooksus parandada, sest senised 2:44 ja 2:48 kripeldavad. Tahaks maratoni 2:40 joosta," selgitas oma kolmandat Klassiku võitu jahtiv Prangel.

Kolme etapi järel on Prangel kogunud 3021 punkti ning tema edu lähima jälitaja Risto Raidi ees on 50 punkti. Naiste arvestust juhtiv Ann-Christine Allik on kogunud 2776 punkti ning edestab teisel kohal olevat Reeda Tuula-Fjodorovi 274 punktiga.

Meeskondlikus edetabelis on juhtimas Simuna Spordiklubi, kes edestab teisel positsioonil olevat Areal Teami 59 ning kolmandal kohal olevat Tripassion Triatloniklubi 646 punktiga.

Kõigil kolmel tänavu toimunud Klassiku etapil on osalenud ligi 400 harrastajat. Neid, kes teevad kaasa kogu sarja, ootab hooaja lõpus Klassiku medal ning kingitus korraldajatelt.

Tartu Maratoni Klassiku sarja järgmine etapp, Tartu Rattamaraton toimub 15. septembril. Sarja viimane osavõistlus Tartu Linnamaraton leiab aset 5. oktoobril.