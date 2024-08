Paide jalgpalliakadeemiat hakkab juhtima kogenud soomlane

61-aastane Laurikainen alustas oma karjääri 1990. aastate lõpus TPS-i duubelvõistkonna peatreenerina, hiljem tõusis TPS-i esindusmeeskond tema juhtimisel tagasi Veikkausliigasse. Pärast tööperioode Myllykosken Pallos ja Pietarsaari Jaros sai Laurikainenist 2009. aastal Soome U-19 koondise peatreener. Aastatel 2011–2013 juhendas ta Soome U-21 koondist. Lisaks täitis ta Soome jalgpalliliidus mängijate arendusprogrammi tehnilise osakonna direktori rolli, vastutades noortekoondiste programmide koordineerimise ja arendamise eest.

Noortekoondiste perioodile järgnes naasmine TPS-i, kus ta töötas esindusmeeskonna peatreenerina aastatel 2014–18. Selle aja jooksul õnnestus tal viia meeskond 2017. aastal tagasi Soome kõrgliigasse. Lisaks juhtis ta akadeemiaprogrammi, mille raames arendati noormängijaid ja valmistati neid ette professionaalseks karjääriks.

Aastatel 2019–20 töötas Laurikainen Eerikkilä spordiinstituudis jalgpallioperatsioonide juhina, kus tema juhtimisel arendati jõuliselt edasi spordikeskuse jalgpallitegevusi. Enne Paide Linnameeskonna jalgpalliakadeemiaga liitumist täitis Laurikainen mitmeid rolle Turun Palloseuras, kus oli ametis esmalt spordidirektorina ja seejärel 2023. aastal taas peatreenerina.

"Olen elevil eesootava töö ees Eesti ühes kiiremini arenevas jalgpalliklubis. Veiko [Veskimäe], Jaanuse [Pruuli] ja Gerdi [Kams] poolt esitatud tulevikuplaanid veensid mind juba läbirääkimiste esimesest päevast alates. Olles olnud nii palju aastaid seotud Soome tippjalgpalliga, on mul nüüd võimalus oma kogemusi välismaal kasutada ja aidata Paidel veelgi kiiremini kasvada," rääkis Laurikainen.

"Minu arvates on pikaajalise mängijate arengu võtmeteguriteks mänguga seotud, hästi planeeritud ja ellu viidud vanusepõhised terviklikud treeningud ning selge järelevalvesüsteem, et näha konkreetseid tulemusi. Samuti usun inimkesksesse juhtimisse ning aususe ja individuaalsete oskuste kaudu tehtava töö olulisusesse. Ma tean, et Paidel on juba olemas peamine sportlik struktuur. Uurin esmalt, kuidas see toimib, et saada täielik ülevaade neilt inimestelt, kes on siin tööd teinud ja teevad seda täna. Pärast seda seisab ees palju rasket arendustööd, kuid olen kindel, et tulemused ei jää tulemata!" lisas soomlane.

"Mika Laurikainen on väga kogenud spetsialist, kellel on laialdane kogemustepagas nii treeneri kui ka akadeemia juhina erinevates Soome klubides. Lisaks on ta pikka aega töötanud treenerite koolitajana Soome jalgpalliliidus. Tema käe alt on sirgunud märkimisväärne hulk Soome rahvuskoondislasi ning tal on selge visioon, kuidas noori mängijaid professionaalseks jalgpalliks ette valmistada. Mika nägemus Paide Linnameeskonna noorte arengust ühtib meie ambitsioonide ja eesmärkidega. Tervetuloa, Mika!" kommenteeris Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams.

"Tinglikult võib öelda, et kui esimesed kümme aastat tegelesime suuresti jätkusuutliku klubimudeli jaoks vajalike eelduste, funktsioonide ja struktuuri ülesehitamisega, siis nüüd oleme igas aspektis orienteerunud tehtava töö kvaliteedi tõstmisele. Just seetõttu oleme lisaks juba olemasolevatele tugevatele spetsialistidele toonud klubisse pikaajaliseks arenguks nii vajalikku kompetentsi väljaspoolt Eestit," sõnas klubi president Veiko Veskimäe.

"Mika liitumine Linnameeskonna noortesüsteemiga on kahtlemata järgmine oluline verstapost meie teekonnal loomaks poistele ja tüdrukutele nii Järvamaal kui üle Eesti võimalused areneda tipptasemel teadmisi ja treeningu- ning olmetingimusi pakkuvas keskkonnas," lisas Veskimäe.

"Tänavune aasta on meie jaoks mitmes mõttes märgiline: aasta lõpus valmib Paides täismõõtmetes statsionaarne jalgpallihall ning selle kõrvale kerkivad nii mängijatele kui personalile vajalikud kaasaegsed tööruumid. 1. septembril alustab koostöös Järvamaa kutsehariduskeskusega meie klubi akadeemia ajalooline esimene, 20 talendika noormehega lend. Siinkohal soovin avaldan südamest tänu meie partnerklubidele ning soovin meile kõigile head koostööd ka tulevikus!" ütles Paide president.