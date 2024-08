Swiatek loovutas teises ringis ühe geimi, kahekordne võitja Osaka kaotas

Aasta viimasel slämmiturniiril New Yorgis pääses maailma esireket Iga Swiatek kerge vaevaga kolmandasse ringi, kahel korral USA lahtised võitnud Naomi Osaka langes aga konkurentsist.

Swiatek alistas teises ringis kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Jaapani tennisisti Ena Shibahara (WTA 217.) vaid 66 minutiga 6:0, 6:1. Teises setis kestis jaapanlanna esimene servigeim 13 minutit, see oli matši jooksul ka ainus kord, kui tal õnnestus oma servi hoida.

Swiatek tegi matši jooksul kuus lihtviga vastase 28 vastu, poolatar võitis oma esimeselt servilt 83 protsenti mängitud punktidest, kõigist mängitud punktidest kuulus talle 67 protsenti. Kolmandas ringis kohtub esireket 25. asetatud Anastassija Pavljutšenkovaga.

2018. ja 2020. aastal New Yorgis võidutsenud Naomi Osaka (WTA 88.) kaotas tunni ja 36 minutiga 3:6, 6:7 (5) tšehhitarile Karolina Muchovale (WTA 52.). "See on minu jaoks raske, sest võtan kaotusi väga isiklikult. Kõlab dramaatiliselt, aga tunnen, nagu mu süda sureb iga kaotusega. Üritan olla küpsem ja sellest õppida," sõnas endine esireket.

Edukalt jätkab kolmas endine esireket, juba 15 aastat tagasi US Openi finaalis mänginud Caroline Wozniacki, kes alistas 6:3, 6:3 Mehhiko mängija Renata Zarazua ja kohtub kolmandas ringis kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud Jessika Ponchet'ga. Prantslanna pääses edasi, sest maailma neljas reket Jelena Rõbakina loobus vigastuste tõttu matšist.