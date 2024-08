TÄNA OTSE | Mida pakub põhimõtteline vastasseis Flora ja Levadia vahel?

Flora ja Levadia kohtuvad Eesti kõrgliigas 102. korda. Omavaheliste mängude arvestust juhib Levadia, kes on võitnud 41 kohtumist, Flora on linnarivaali vastu peale jäänud 30 korda. Florakad tulevad kohtumisele kolmemänguliselt liigavõitude seerialt, neist kahes viimases on hoitud oma värav puhtana. Flora alistas eelmisel reedel 1:0 Pärnu JK Vapruse, millega saadi tabelisse hooaja 13. võit. Levadia sai neljanda järjestikuse ning hooaja 20. liigavõidu, alistades 3:0 Nõmme Kalju FC.

"Derbis on kõige olulisem võit. Ma usun, et suudame teha hea mängu ja tabelisse kolm punkti juurde teenida - meil on oma idee, kuidas FCI Levadia üle mängida. Derbides otsustatakse palju tahtmisega," sõnas mängu eel Flora treener Taavi Viik.

Levadia on tänavu kaotanud vaid ühe kohtumise – see juhtus hooaja esimeses Tallinna derbis, kui Flora võitis Danil Kuraksini väravast 1:0. Teises omavahelises kohtumises jäi Ioan Yakovlevi tabamusest 1:0 peale Levadia. Neli viiendikku tänavuse hooaja kohtumistest võitnud Levadia on 64 punktiga Premium liiga liider, mängu vähem pidanud Flora on 45 punktiga kolmandal kohal.

Reedese mängu peakohtunik on Kristo Tohver, abikohtunikud Silver Kõiv ja Sten Klaasen ning neljas kohtunik Kevin Kaivoja. Videokohtunikena tegutsevad Rasmus Maalinn ja Martti Pukk.