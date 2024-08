Florale kaks väravat lubanud Levadia sai hooaja teise kaotuse

Sel hooajal suurepärases vormis olnud Levadiale ainsa kaotuse andnud Flora asus tulist derbit juhtima juba kolmandal minutil, kui Sergei Zenjov tabeliliidri kaitseliini taha pääses ning palli kindlalt väravavõrku lõi. Flora sai avapoolajal veel mitu head võimalust, kuid riietusruumidesse mindi siiski nende 1:0 eduseisul.

Teine poolaeg algas rahulikumalt ning esimese pooltunni jooksul väravavahid suure surve all polnud. 79. minutil läks Flora aga 2:0 juhtima, kui Karl Andre Vallner sai madalale söödule käe vahele, kuid Tony Varjund oli õigel ajal õiges kohas ning kahekordistas Flora edu.

Levadia jõudis aga 87. minutil taas värava kaugusele, kui Ioan Yakovlev kaugelt peale lõi. Pallile sai jala vahele Flora kaitsja Mihhail Kolobov, kuid puude läks väga kehvasti ning pall lõppes hoopis Flora väravas. Enam väravaid aga ei sündinud ning Flora teenis 2:1 võidu, andes sellega tugevale Levadiale hooaja teise kaotuse.

Levadia jätkab siiski kindla tabeliliidrina ning on kogunud 64 punkti. Teisel tabelireal jätkab 49 punktiga Nõmme Kalju FC, kuid Tallinna FC Flora jääb vaid punkti kaugusele. Neljandal kohal jätkab 44 punktiga Paide Linnameeskond.

26. mänguvoor jätkub laupäeval, kui omavahel lähevad vastamisi viienda koha eest heitlevad JK Narva Trans (28 punkti) ja Tartu JK Tammeka (25 p).

Enne mängu:

Flora ja Levadia kohtuvad Eesti kõrgliigas 102. korda. Omavaheliste mängude arvestust juhib Levadia, kes on võitnud 41 kohtumist, Flora on linnarivaali vastu peale jäänud 30 korda. Florakad tulevad kohtumisele kolmemänguliselt liigavõitude seerialt, neist kahes viimases on hoitud oma värav puhtana. Flora alistas eelmisel reedel 1:0 Pärnu JK Vapruse, millega saadi tabelisse hooaja 13. võit. Levadia sai neljanda järjestikuse ning hooaja 20. liigavõidu, alistades 3:0 Nõmme Kalju FC.

"Derbis on kõige olulisem võit. Ma usun, et suudame teha hea mängu ja tabelisse kolm punkti juurde teenida - meil on oma idee, kuidas FCI Levadia üle mängida. Derbides otsustatakse palju tahtmisega," sõnas mängu eel Flora treener Taavi Viik.

Levadia on tänavu kaotanud vaid ühe kohtumise – see juhtus hooaja esimeses Tallinna derbis, kui Flora võitis Danil Kuraksini väravast 1:0. Teises omavahelises kohtumises jäi Ioan Yakovlevi tabamusest 1:0 peale Levadia. Neli viiendikku tänavuse hooaja kohtumistest võitnud Levadia on 64 punktiga Premium liiga liider, mängu vähem pidanud Flora on 45 punktiga kolmandal kohal.

Reedese mängu peakohtunik on Kristo Tohver, abikohtunikud Silver Kõiv ja Sten Klaasen ning neljas kohtunik Kevin Kaivoja. Videokohtunikena tegutsevad Rasmus Maalinn ja Martti Pukk.