Kaks Paide mängijat kutsuti Gambia koondisesse

Eesti jalgpalli kõrgliigas mängiv Paide Linnameeskond teatas neljapäeval, et nii väravavaht Ebrima Jarju kui ründaja Abdoulie Ceesay said oma kodumaalt Gambiast koondisekutse.

"Meil on suur rõõm teatada, et Paide Linnameeskonna mängijad Ebrima Jarju ja Abdoulie Ceesay on saanud koondisekutsed peagi algavate Aafrika Rahvaste Karikaturniiri grupifaasi mängudeks!" teatas klubi.

Sel suvel Paide Linnameeskonnaga liitunud Ceesay on oma seniste esitustega – 10 mängu, 4 väravat ja 3 resultatiivset söötu – avaldanud muljet Gambia koondise peatreenerile Johnny McKinstryle ning seeläbi teeninud oma karjääri esimese koondisekutse.

Jarju on Gambia koondise väravapostide vahel seisnud kahes mängus, kui eelmisel aastal mängiti MM-valiksarjas Seišellide ja Gaboniga.

Gambia kohtub 4. septembril Aafrika Rahvaste Karika turniiril Komooridega ning 8. augustil Tuneesiaga.