Hiina rattur teenis Pariisis oma karjääri viienda olümpiakulla

Meeste C1 klassi 3000 meetri jälitussõidus teenis hiinlane Zhangyu Li taaskord kuldmedali, kui tegi finaalsõidus kaasmaalasele Weicong Liangile lausa ringiga. Pronksmedali pälvis hispaanlane Ricardo Ten Argiles.

Li on C1 klassis konkurentsitu valitseja ning on nüüd võitnud kuldmedali neljal järjestikusel olümpial. 12 aastat tagasi lõpetas ta Londonis ühe kullaga, neli aastat hiljem Rios võitis ta kaks kulda, Tokyos teenis ta kolm medalit, millest üks säras kuldselt ning nüüd Pariisis lisas ta oma auhinnakappi veel ühe kulla. Lisaks on tal ette näidata neli MM-tiitlit.

Naiste arvestuses teenis olümpiakulla samuti hiinlanna, kui Xiamoei Wang finaalis ajaga 3.41,692 uue maailmarekordi püstitas. Hõbeda teenis britt Daphne Schrager ning pronksi pälvis šveitslanna Flurina Rigling.

Meeste B klassi 4000 meetri jälitussõidus tuli olümpiavõitjaks hollandlane Tristan Bangma, kes edestas finaalis britt Stephen Bate'i. Pronksiduellis võidutses itaallane Lorenzo Bernard.

Naiste C-4 klassi arvestuses võidutses 500 meetri temposõidus hollandlanna Caroline Groot, kes edestas kodupubliku ees võistelnud Marie Patouillet'd ning kanadalannat Kate O'Brienit.