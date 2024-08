Salah Liverpooli-järgse aja peale ei mõtle: naudin lepingu viimast aastat

Alates 2017. aastast Liverpooli jalgpallimeeskonnas mänginud ründestaar Mohamed Salah mängib sel hooajal välja oma lepingu viimase aasta ning tõdes, et pole veel tuleviku peale mõelnud.

32-aastane Salah leping saab käiva hooaja lõpus läbi ning egiptlane ütles Sky Sportsile, et ei ole järgmise hooaja peale veel mõelnud. "Enne hooaega mõtlesin, et mul on üks aasta veel alles, lähen lihtsalt seda nautima ja ei mõtle lepingute peale," sõnas Salah.

Liverpool ütles väidetavalt eelmisel sügisel ära Saudi Araabia liigast tulnud pakkumisest, milles pakuti Salah eest ligi 180 miljonit eurot. "Ma ei taha järgmise hooaja peale ja tuleviku peale mõelda, tahan lihtsalt viimast aastat siin nautida. Eks siis näis. Kõige olulisem asi on päev päeva kaupa võtta ja lihtsalt tänulik olla," rääkis egiptlane.

Salah on Liverpooli esindanud 351 mängus ning löönud neis 213 väravat, millega paikneb klubi ajaloo resultatiivseimate mängijate edetabelis viiendal kohal. Ründaja on võitnud Liverpooliga võitnud kõik suurimad tiitlid ja Euroopas peale Euroopa liiga.

Liverpool vahetas selle hooaja eel peatreenerit, sest pikaaegne juhendaja Jürgen Klopp astus ametist tagasi. Tema asendajaks sai Arne Slot, kelle juhendamisel on Salah hooaja esimeses kahes mängus ka skoorinud.

Liverpool jätkab hooaega pühapäeval, kui mängivad võõrsil Manchester Unitediga.