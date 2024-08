U-16 jalgpallikoondis pidi teises mängus Saksimaa paremust tunnistama

Esimene poolaeg osutus Eesti noormeeste jaoks keeruliseks ning ründetegevust domineeris peamiselt Saksimaa, kes lõi ka kaks väravat. Saksimaa tabamused sündisid lühikeses ajavahemikus ning neist esimese puhul sai saatuslikuks 36. minuti kontrarünnak, mis lõppes Hannes Laspe täpse löögiga. Vaid kolm minutit hiljem oli külalismeeskonna eduseis kaheväravaline, sest üks-ühele rünnakuolukorra lahendas külmanärviliselt Laurent Matteo Weiss, vahendab jalgpall.ee.

Eesti läks teisele poolajale vastu täiesti uue koosseisuga ning vahetusmehed tõid mängu uut elevust, mille pinnalt tegutseti terve poolaja vältel. Teise poolaja esimene ohtlik moment tekkis 47. mänguminutil, kui Ako Henno Kõrre ja Andreas Põder mängisid nurgalöögi lühikeselt lahti ning viimase tsenderduse suunas peaga värava poole Andero Kaares, ent pall lendas napilt üle värava. Kaares oli taas lähedal 53. minutil, kui mängis end peenelt vastase kaitsjatest mööda ning üllatas puurilukku karistusala nurgast teele pandud löögiga, ent hea tõrje hoidis seisu muutumatuna.

Kaks minutit hiljem oli ääreründaja taas aktsioonis ning kuigi siis ei õnnestunud väravavõrku sahisema panna, lõppes edukalt 64. minuti rünnak. Selle olukorra algatas klubikaaslaste Roven Juhansoni ja Robert Mihhalevski hea kokkumäng, mille tulemusena pääses Juhanson löögile. Kuigi Saksimaa väravavaht sai sõrmed vahele, jäi pall värava ees lahtiseks ning Kaares toimetas selle suurema vaevata võrku. Eesti sai väravast indu juurde ning häid momente oli nii ründajal Aston Vissel kui värava autoril Kaaresel, ent viigiväravani noormehed paraku ei jõudnud.

Eesti noormeeste U16 koondise peatreener Marko Pärnpuu leidis teise poolaja mängupildis palju positiivset. "Sellega, kuidas me suutsime pressida, vastase mängu täiesti kinni panna ja ise momente luua, võib rahul olla. Kui me tahame aga neid mänge võita, peame pallid sisse lööma. Selles mõttes on meel mõru," ütles juhendaja.

"Rahvusvahelisel tasemel ei ole tihti selliseid mänge, kus me suudame vastase nii tugeva surve alla panna, aga täna jäi realiseerimisest puudu," lisas Pärnpuu.

Eesti noormeeste U16 koondist ootavad järgmised rahvusvahelised mängud ees juba kuu aja pärast: 23. septembril minnakse vastamisi Põhja-Iirimaaga ja 27. septembril kohtutakse Soomega. Mõlemad kohtumised toimuvad TNTK staadionil.