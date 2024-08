Oliver Jürgens ütles U-21 koondise kutsele ära

Kolmapäeval Eesti noormeeste U-21 jalgpallikoondise septembrikuisteks mängudeks koondisekutse saanud Oliver Jürgens teatas Eesti jalgpalliliidule, et ei ole valmis mängima.

Jalgpalliliit teatas kolmapäeval, et peatreener Sander Post on kaasanud 7. ja 10. septembril toimuvateks EM-valikmängudeks 26 mängijat. Neljapäeval teatas alaliit aga, et kolmes mängus Eesti meeste koondise eest platsil käinud Oliver Jürgens loobus kutsest.

Jürgens palus 2022. aasta lõpus jalgpalliliidult, et nad talle koondisekutseid ei saadaks. Jürgens tegi meeste koondise eest debüüdi mullu novembris, kui Eesti pidi EM-valikmängus leppima Austria 2:0 paremusega, kuid talendikas ründaja noortekoondise eest seni mänginud pole.

Koondisekutsest äraütlemise põhjuseks võib olla asjaolu, et Jürgens liitus alles äsja Hispaania tugevuselt kolmanda liiga klubi Ponferradinaga. Ründaja teatas jalgpalliliidule, et ta ei ole veel valmis koondise eest mängima.

Eesti noormeeste U-21 koondis koguneb Tallinnas uuel nädalal, 2. septembril. Septembrikuu esimeseks kohtumiseks võetakse ette teekond Ungarisse, kus minnakse 7. septembril Eesti aja järgi kell 21.00 vastamisi Iisraeliga. 10. septembril läheb Eesti U-21 koondis Kadrioru staadionil vastamisi Saksamaaga, kes on selle vanuseklassis kolmekordne Euroopa meister.