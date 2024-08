Septembris saavad lapsed tasuta tennise algõpet

Eesti Tennise Liidu, Tallinki ja SEB initsiatiivil alguse saanud igasügisene laste tennisekuu võimaldab lastel tennisega tutvust teha. Kauaaegse lastetreeneri Katrin Tammaru sõnul on tennis suurepärane spordiala, mis aitab lastel arendada nii füüsilisi kui ka vaimseid oskusi, tennisemängu alustamine selles vanuses on suurepärane võimalus lastele liikumisharjumuse kujundamiseks ning tervisliku eluviisi propageerimiseks.

Eesti Tennise Liidu peasekretär Allar Hint lisas, et tennise mängimine õpetab lastele ka distsipliini ning olulisi väärtusi nagu spordimehelikkus, aus mäng ja vastaste austamine. "Tennis on ka sport, mida saab teha kogu elu, seega on see suurepärane võimalus pakkuda lapsel tegevust, mis pakub nii kauaks rõõmu," ütles Hint.

Tenniseõpet viivad seekord läbi 14 tenniseklubi 19 tennisekeskuses – Tallinna kui kõige suurema asukoha kõrval saab treeningutele registreeruda ka Pärnus, Haapsalus, Rakveres, Võrus, Sillamäel, Ahtmes, Kosel, Paides, Kehras ja Kuusalus.

Tennisetreeningutele saab registreerida SEB Tallink Facebooki lehe kaudu või SIIN.