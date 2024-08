Liverpool avas viimaks rahakoti

Kahest üleminekust on praeguseks ametlikult välja hõigatud üks. Teisipäeva hilisõhtul teatas Liverpool, et meeskonnaga liitub Valencia ja Gruusia koondise väravavaht Giorgi Mamardašvili.

19-kordne Inglismaa meister maksis EM-finaalturniiril säranud puurivahi eest 29,7 miljonit eurot, mis võib erinevate boonustega tõusta 34,4 miljoni euro peale. 23-aastane grusiin uue meeskonnaga kohe ei liitu, vaid veedab käimasoleva hooaja praeguses koduklubis Valencias.

Thbilisi Dünamo akadeemiast sirgunud Mamardašvili siirdus Valencia ridadesse 2021. aastal ning on selle aja jooksul Hispaania klubi eest kirja saanud 103 kohtumist ja hoidnud oma väravat puutumatuna 31 mängus.

Liverpooli teiseks suviseks täienduseks on Torino Juventuse ja Itaalia koondise ääreründaja Federico Chiesa. Inglismaa meedia sõnul leppisid klubid kokku 11,9 miljoni suuruses üleminekutasus ning 26-aastane itaallane sõlmib uue leivaisaga nelja aasta pikkuse lepingu.

Itaalia meedias väidetakse, et ülemineku põhjuseks on kaks asjaolu. Esiteks soovis ääreründaja Juventuselt uut lepingut, kuid tema palgasoovid ei ühtinud klubi pakkumistega. Chiesa praegune leping kestab järgmise aasta suveni. Teiseks olevat ta välja langenud uue peatreeneri Thiago Motta soosingust.

Chiesa pidas Juventuse särgis 131 kohtumist ja lõi 32 väravat.

First part of medical tests almost completed for Federico Chiesa at Liverpool.



Juventus and Liverpool have all documents ready to get it signed. pic.twitter.com/jBkjPO4XK9