TÄNA OTSE | Naiste võrkpallikoondis läheb EM-valiksarjas vastamisi Sloveeniaga

Eesti rahvusnaiskond alustas valiktsüklit 17. augustil, kui koduväljakul jäädi 1:3 alla Iisraelile. Iisraeli ja Sloveenia omavaheline mäng lõppes sloveenide 3:0 võiduga.

Eesti juhendaja Andres Toobal tõdes intervjuus ERR-ile, et Sloveenia on tänases kohtumises soosiku rollis. "Ma arvan, et saame minna natuke pingevabamalt peale. Iisraeli vastu selgelt teatud mõtted olid, et tahaks võita, peaks võitma, vastast tegelikult teadmata. Sloveeniat teame selles mõttes paremini, nende klass on selgelt tugevam."

"Me ei lähe sihiga, et nüüd on hirmus surve peal ja vaja võita. On vaja korralik esitus teha ja jätta suvest hea märk maha," jätkas Toobal. "See, et me Iisraeli ei võitnud jääb ikka kripeldama, aga selge on see, et järgmisteks aastateks teame, kui palju on tööd vaja teha ja oleks hea positiivse noodiga minna klubihooajale vastu."

Kohtumine on erilise tähtsusega koondise kauaaegse kapteni Liis Kiviloo jaoks, kes lõpetab Ljublanas oma koondisekarjääri. "Loomulikult oleks suurepärane, kui suudame seal neid üllatada. Aga otseses mõttes ma omale ootusi ei sea, annan endast parima, see on kõik, mis ma saan kontrollida. Ülejäänu on kõik boonus," ütles Kiviloo.

Mängule lisab pinget asjaolu, et Sloveeniat juhendab Eesti naiskonna eelmine peatreener Alessandro Orefice.

Naiskonnad kohtusid viimati tänavu maikuus Euroopa Kuldliiga raames ning Sloveenia võitis tolle kohtumise kindlalt 3:0.

Eesti naiskonna koosseis Sloveenia vastu:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Temporündajad: Liis Kiviloo, Mirjam Karoliine Kask, Liisbet Pill

Nurgaründajad: Nette Peit, Nora Lember, Kristiine Miilen, Silvia Pertens

Diagonaaründajad: Kertu Laak, Carmel Vares, Kadi Kullerkann

Liberod: Janelle Leenurm, Marily Lass