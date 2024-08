Ingrid Neel piirdus aasta viimasel slämmiturniiril ühe mänguga

New Yorgis 15. asetuse teeninud Neel ja Eikeri kaotasid paar minutit enam kui poolteist tundi kestnud kohtumise 3:6, 4:6. Avasetis murdsid Cristian ja Moratelli kohe esimesel katsel Eesti-Norra paari servi, lubasid juba järgmises geimis vastu murda, aga murdsid taas ise kaheksandas geimis.

Neel ja Eikeri osutasid teise seti alguses tugevat vastupanu ja omasid ka ise murdepalle, ent jäid 5:1 kaotusseisu. Järgmises, Neeli ja Eikeri servigeimis läksid Cristian ja Moratelli 40:0 ette ehk omasid kolme matšpalli, Eesti-Norra duo suutis kõik päästa ja sealjuures järgmises geimis murda, aga viimaseks jäänud kümnendas geimis hoidsid Cristian ja Moratelli oma servi nulliga.

Neel ja Eikeri võitsid oma teiselt servilt vaid 22 protsenti punktidest (4/18) ja tegid mängu jooksul kuus topeltviga, sooritasid 25 äralööki ja tegid 15 lihtviga. Oma kaheksast murdepallist realiseerisid nad kaks, sealjuures päästsid ise kaheksa vastaste murdepalli.

26-aastane Neel on oma karjääri jooksul slämmiturniiri kolmandasse ringi jõudnud korra, tänavu Pariisis. USA lahtistel on ta teise ringi pääsenud kaks korda, Wimbledonis kolm korda. Austraalia lahtistel on ta mänginud vaid korra, kui piirdus tunamullu prantslanna Elixane Lechemiaga avaringiga.