Fourmaux potentsiaalsest tiimivahetusest: peame tulevikku veel arutama

Autorallis on esile kerkinud kõlakad, et tänavusel hooajal M-Spordi ridades neljal korral pjedestaalil lõpetanud Adrien Fourmaux võib pärast seda hooaega liituda hoopis Hyundai võistkonnaga. 29-aastane prantslane ei soovinud kuulujuttudest pikalt rääkida, kuid ei kinnitanud samas, et ta M-Spordis jätkab.

Terve oma WRC karjääri Fordidega kihutanud Fourmaux'st sai sel hooajal võistkonna esisõitja, kui Ott Tänak taaskord Hyundaiga liitus. Fourmaux on kokku pannud suurepärase hooaja ning neljal rallil kolmanda kohaga lõpetanud. Lisaks on tal ette näidata kaks neljandat kohta ning üks viies koht.

Ta on kogunud 119 punkti ning asetseb enne hooaja viimast nelja rallit tabelis viiendal real, kaotades Elfyn Evansile (Toyota) 13 punktiga (kokku 132 p). Tänakust jääb ta 18 silma kaugusele (137 p), Sebastien Ogier (Toyota) on 22 silma kaugusel (141 p) ning MM-sarja üldliider Thierry Neuville jääb juba 49 punkti kaugusele (168 p).

Meedias on aga hakatud arutama võimalust, et Fourmaux võib järgmisel hooajal liituda Hyundai võistkonnaga, kes on sel hooajal kolmanda auto jaganud kolme erineva sõitja vahel. Juuli lõpus kirjutas aga mainekas ralliportaal DirtFish, et võistkond kaalub, kas kolme sõitja põhimõttega jätkata, mistõttu on Fourmaux nime hakatud vaba istmega seostama.

M-Spordi võistkonna pealik Richard Millener ütles portaalile, et on Fourmaux säilitamise osas positiivselt meelestatud. "Ta on suurepärane talent ja on teinud selgeks, et tahab oma esimest rallivõitu saavutada ja õigel ajal oma esimest tiitlit M-Spordiga saavutada," rääkis tiimipealik. "Peame tegema järgmiste kuude jooksul väga kõva tööd, et temast kinni hoida."

Fourmaux ütles, et kuulujuttudele ei tasu tähelepanu pöörata, aga ei kummutanud samas Hyundai juttu ümber. "Kui hooaeg jõuab siia aega, siis on alati kõlakaid palju. Mina tahan isiklikult järgmisele neljale rallile keskenduda," sõnas prantslane.

"Aga jah, peame tulevikku arutama, nii järgmiseks hooajaks kui ka järgnevateks. Kindlasti räägime sellest, aga sellest teavitame teid hiljem," jätkas Fourmaux.

Ta rääkis, et proovib MM-sarja kolmandat kohta püüdma minna. "Usun, et see on võimalik. Proovin selle suunas sõita, vaatame, mis juhtub. Tiitli eest võitlemine läheb keeruliseks, aga üldarvestuses pjedestaalikoht on mu suur eesmärk," rääkis rallimees.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub järgmisel nädalavahetuse Kreeka Akropolise ralliga, sündmuste käiku vahendab ERR-i spordiportaali ralliblogi.