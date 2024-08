Kuulus Hollandi derbimäng jääb politseistreigi tõttu ära

Rotterdami linnapea Ahmed Aboutaleb ütles, et otsus tehti pärast seda, kui kohalik politsei teatas, et nemad De Klassiekeri derbimängu ei turva. "Me ei saa ilma politseita tagada mängijate ja pealtvaatajate ohutuse," teatas linnapea.

De Klassieker on Hollandi jalgpalli suurim vastasseis, mille esimene kohtumine toimus juba 1921. aastal. Viimastel aastatel on aga Rotterdami ja Amsterdami fännide vahelised konfliktid läinud vägivaldseks. Ka eelmisel hooajal jäeti Amsterdamis toimunud derbi fännide käitumise tõttu pooleli ning lõpetati hiljem suletud uste taga.

Hollandi jalgpalliliit hoiatas politseid, et kõrgliigahooaja graafik muutub kaootiliseks, kui nad turvatööd ei tee. "Jalgpalli kasutatakse nüüd vahendina ja see räägib ainult jalgpalli tähtsusest. Aga see ei ole see, milleks jalgpall loodud on," kirjutas alaliit.

"Politsei on hakanud aina rohkem jalgpalli oma eesmärkide saavutamiseks kasutama ja kui praegused ühingute tegevused jätkuvad, peame me mängude toimumisaegasid edasi lükkama ning selleks ei ole meil palju kuupäevasid," lisas alaliit.

Hollandi politsei on juba kevadest saati jahtinud paremaid pensionitingimusi. Lisaks kohaliku jalgpalli survestamisele on politsei vähendanud trahvide määramist ning sulgenud avalikkusele politseijaoskondasid.