Sloveenia mänguks koondisesse pääsenud Pill: valmis võitma ja võitlema

Kuna Eesti naiste võrkpallikoondise temporündaja Johanna Sova rändas pärast EM-valiksarja kohtumist Iisraeliga USA-sse oma ülikooli juurde, pääseb neljapäevaseks mänguks Sloveeniaga koondisesse Liisbet Pill, kes ütles ERR-ile, et on heaks võimaluseks valmis.

Eesti alustas EM-valiksarja 1:3 (23:25, 18:25, 25:18, 21:25) kaotusega Iisraelile ning läheb neljapäeval Sloveenia vastu natuke muutunud koosseisuga. Florida osariigi ülikoolis karjääri jätkav Johanna Sova rändas üle ookeani, tema asemel astub temposse TÜ/Bigbankis mängiv Liisbet Pill.

"Arvan, et olen päris hästi valmis. Taastusin vigastusest, mille tõttu ei mänginud siin Eestis. Aga konkurents on tõesti kõva, see tegelikult kasvatab hästi palju. Valmis võitma ja võitlema," ütles Pill, kes vigastas suviste sõpruskohtumiste ajal põlve, kuid on selle probleemi seljatanud. "Taastumine on olnud edukas ja kiire. Praegusel hetkel olen valmis mängima ja väljakul olema."

Viimased trennid on tema sõnul naiskonnal hästi läinud. "Juttu ja melu on saalis palju ja tööd on tehtud. Just viimasel ajal oleme hakanud üheskoos võitlema. Tahame tõestada," sõnas Pill.

Neljapäevane kohtumine Sloveeniaga jääb kapten Liis Kiviloo karjääri viimaseks koondisemänguks. "Ta teeb väga hästi seda, mida ta teeb. Väga konkreetne, aga samas toetav. Kaptenina hoiab võistkonda väga hästi," kirjeldas noor temporündaja kaptenit.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne Eesti naiste võrkpallikoondise kohtumisest algab neljapäeval kell 19.55.