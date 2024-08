Noormeeste jalgpallikoondis leppis Saksimaaga viiki

Eesti peatreener Marko Pärnpuu ütles mängu järel, et ühelt poolt ei saa rahul olla sellega, et niivõrd rohkete võimalustega värav löömata jäi, ent mängupilt oli treeneri sõnul positiivne, vahendab jalgpall.ee.

"Täna oli kõike: oli väga head kaitsemängu, intensiivset ja agressiivset tööd ning palliga suutsime ka päris hästi mängida. Enamus olukordadest, mis tekkisid, olid meie poolt ilusti välja mängitud. Olen mänguga rahul, aga meil oli piisavalt väga häid võimalusi, et võita," ütles Pärnpuu ja lisas, et esimene emotsioon on siiski rahulolu.

Eesti ja Saksimaa noormehed kohtuvad taas juba sel neljapäeval, 29. augustil.

"Eks me läheme kindlasti võidu peale mängima, aga võib olla ka nii, et neljapäeval on mäng täiesti teine. Peame mängima oma parimat mängu ja tahame kindlasti võita. Nagu tänane näitas, on võimalus selleks täiesti olemas," märkis Pärnpuu.

Eesti U-16 koondise koosseis:

Väravavahid

Harly Ollin (23.09.2009) – Harju JK Laagri

Patrick Strelnikov (08.01.2009) – HJK (FIN)

Joonas Kindel (20.08.2009) – Nõmme Kalju FC

Kaitsjad

Ron Neltsas (20.05.2009) – FA Tartu Kalev

Kaarel Kahro (31.08.2009) – JK Tallinna Kalev

Andreas Põder (26.02.2009) – Paide Linnameeskond

Ronald Sammul (23.03.2009) – Tallinna FC Flora

Samuel Kirsipuu (10.08.2009) – Viimsi JK

Gustav Georg Herman (07.01.2009) – Viimsi JK

Poolkaitsjad ja ründajad

Johannes Jurijs Oja (12.01.2009) – Club Deportivo El Rumbo (ESP)

Roven Juhanson (25.01.2009) – FA Tartu Kalev

Robert Mihhalevski (10.01.2009) – FA Tartu Kalev

Thor Alunurm (08.05.2009) – FC Nõmme United

Uku Viiroja (01.07.2009) – FC Nõmme United

Gustav Kamarin Wagner (23.05.2009) – Hellerup IK (DEN)

Ilja Mohnja (07.09.2009) – Pärnu JK Vaprus

Ako Henno Kõrre (01.08.2009) – Pärnu JK Vaprus

Jako Ilves (09.10.2009) – Tallinna FC Flora (laenul klubist Raasiku FC Joker)

Nikita Ingelmann (05.05.2009) – Tallinna FC Flora

Andero Kaares (29.06.2009) - Tallinna FC Flora

Karel Isok (01.06.2009) – Tallinna FC Flora

Aston Visse (14.02.2009) – Viimsi JK

Vjatšeslav Pavlovitš (23.12.2009) – Tallinna FC Ararat

Patriik Andreas (05.08.2009) – CDC Torreforta (ESP)

Peatreener: Marko Pärnpuu

Abitreener: Andres Oper*

Väravavahtide treener: Andrus Lukjanov

Kehalise ettevalmistuse treener: Hendrik Nälk

Füsioterapeut: Sten Ütsmüts

Videoanalüütik: Joonas Kuusemäe

Mänedžer: Even Laanemaa

*Asendab U-16 koondise abitreener Indrek Koserit.