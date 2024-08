Swiatek pidi avaringis vaeva nägema

Tunamullune USA lahtiste võitja alistas ligi kaks tundi kestnud avaringi kohtumises venelanna Kamilla Rahhimova (WTA 104.) 6:4, 7:6 (6).

Seejuures oli Rahhimoval teise seti kiires lõppmängus kolm settpalli kasutada, kuid Swiatek tõrjus need kõik ja võttis esimeselt matšpallilt matšivõidu.

Swiatek päästis mängu jooksul neljast murdepallist kaks ja realiseeris ise kuuest võimalusest kolm.

80 - This Century only Serena Williams (93) and Venus Williams (94) have made 80 Women's Singles Grand Slam wins in fewer matches than Iga Swiatek (97). Mission. #USOpen | @usopen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/oMLsFuZZzJ