Man Utd vahetab klubi kasvandiku uruguailase vastu

23-aastast Uruguay koondislast on kogu suve vältel seostatud Unitediga. BBC sõnul jõudsid United ja PSG sel nädalal viimaks üleminekutasu suuruses kokkuleppele ning selle puhul lendas Ugarte teisipäeval Inglismaale. Väidetavalt peab United uruguailase eest välja käima 50 miljonit eurot.

Ugarte liitus PSG-ga mullusel suvel ja tegi hooaja jooksul kõikide sarjade peale kaasa 37 kohtumises, aidates meeskonnal 12. korda Prantsusmaa meistriks tulla.

Ülemineku teoks saamiseks peab United maha müüma poolkaitsja Scott McTominay, et olla kooskõlas Inglismaa kõrgliiga kasumi ja jätkusuutlikkuse reeglitega (PSR).

BBC-le teadaolevalt liitub McTominay ülemöödunud hooajal Itaalia meistriks kroonitud Napoliga. Üleminek läheb Itaalia klubile maksma 29,6 miljonit eurot.

Viie-aastaselt Unitedi akadeemiaga liitunud ja 2017. aastal esindusmeeskonda edutatud McTominay sai eelmisel hooajal kirja 43 mängu ja lõi 10 väravat.

